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СМИ: стройка "Газпром Центра" заморожена из-за дефектов фундамента
09.01.2017 10:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено: по официальной причине — из-за проблем с финансированием российской стороной, неофициальная причина заключается в дефектах фундамента, которые не позволяют возводить на нем высотное здание.
"Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально — по причине отсутствия финансирования. Неофициально — из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание", — пишет в понедельник белорусское интернет-издание "
По информации издания, в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", которое выступает заказчиком знакового строительства, пока отказываются от каких-либо комментариев относительно истинных причин приостановки строительства "Газпром Центра". В то же время, несколько совершенно независимых друг от друга источников подтвердили "Ежедневнику" информацию о том, что на самом деле строительство остановлено по совершенно иной причине. Якобы обустроенный фундамент имеет серьезные дефекты, которые просто не позволяют возвести на нем столь амбициозный небоскреб, да еще на неустойчивых грунтах.
"Точнее, дефекты имеют сваи, которые и несут на себе основную нагрузку. Эксперты утверждают, что ставить на эти дефектные сваи высотное здание нельзя. Назад их не выдернешь и новые на их место не загонишь. Поэтому строительство и остановлено", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что о проблеме знают органы госуправления, к ее решению привлечен профильный институт Минстройархитектуры.
"Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что в самом ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" упорно ходят слухи, что проблема возникла по причине коррупции. Якобы тендер на фундамент был отдан компании, которая даже не имела опыта подобного рода строительства. Поэтому миллионы долларов ушли, а результат вот какой получился", — говорится в публикации.
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Фундамент обустроен на неустойчивых грунтах, по словам экспертов, сваи фундамента имеют недостатки и могут не выдержать вес небоскреба.
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