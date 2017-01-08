МИНСК, 9 янв — Sputnik. Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено: по официальной причине — из-за проблем с финансированием российской стороной, неофициальная причина заключается в дефектах фундамента, которые не позволяют возводить на нем высотное здание.

Строительство многофункционального комплекса "Газпром Центр" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018 год , ориентировочный размер инвестиций оценивается в 900 миллионов долларов. Для строительства пришлось снести автовокзал "Московский", что вызвало недовольство минчан и неоднозначную реакцию общественности. Информация о замораживании стройки появилась осенью 2016 года. В декабре 2016 года мэр Минска Андрей Шорец выразил уверенность, что строительство комплекса будет возобновлено.

"Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально — по причине отсутствия финансирования. Неофициально — из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание", — пишет в понедельник белорусское интернет-издание " Ежедневник ".

По информации издания, в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", которое выступает заказчиком знакового строительства, пока отказываются от каких-либо комментариев относительно истинных причин приостановки строительства "Газпром Центра". В то же время, несколько совершенно независимых друг от друга источников подтвердили "Ежедневнику" информацию о том, что на самом деле строительство остановлено по совершенно иной причине. Якобы обустроенный фундамент имеет серьезные дефекты, которые просто не позволяют возвести на нем столь амбициозный небоскреб, да еще на неустойчивых грунтах.

"Точнее, дефекты имеют сваи, которые и несут на себе основную нагрузку. Эксперты утверждают, что ставить на эти дефектные сваи высотное здание нельзя. Назад их не выдернешь и новые на их место не загонишь. Поэтому строительство и остановлено", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что о проблеме знают органы госуправления, к ее решению привлечен профильный институт Минстройархитектуры.

"Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что в самом ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" упорно ходят слухи, что проблема возникла по причине коррупции. Якобы тендер на фундамент был отдан компании, которая даже не имела опыта подобного рода строительства. Поэтому миллионы долларов ушли, а результат вот какой получился", — говорится в публикации.