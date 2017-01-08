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Зарубежным специалистам, работающим на строительстве АЭС как государственные должностные лица, разрешено иметь счета в иностранных банках

09.01.2017 10:43 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" подписал Александр Лукашенко.

Документом "создаются условия для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров", говорится в сообщении пресс-службы президента. В частности, предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на строительстве Белорусской АЭС и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на предприятии, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение АЭС, предоставляется право "получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" подписал Александр Лукашенко. ...

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