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Минфин повысил ставку по депозиту "Семейный капитал"

09.01.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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"Семейный капитал" был введен в Беларуси с 1 января 2015 года в качестве материальной поддержки государством рождаемости в семьях. Согласно указу президента, депозит зачисляется на специальные счета в валюте, его размер составляет 10 тысяч долларов. Ставку по депозиту ежегодно устанавливает Минфин — на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на год в долларах по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.

"По состоянию на 30 декабря 2016 года ставка LIBOR для депозитов сроком на год в долларах составила 1,68567% годовых", — сообщили в Минфине.

На 2016 год ставка по депозитам "Семейный капитал" составляла 1,1780% годовых.

По данным министерства труда и социальной защиты, на начало 2016 года более 11,5 тысячи граждан Беларуси открыли депозиты на семейный капитал.

В июле 2016 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков пообещал, что "семейный капитал"  будет продлен в республике еще как минимум на пять лет.

 
 
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На 2017 год ставка составит 1,68% годовых, это почти на 0,5 процентных пункта больше, чем было в прошлом году.

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