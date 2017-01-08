Приостановка строительства в Минске на месте бывшего автовокзала «Московский» высотки «Газпром центра» связана не с экономическими причинами, пишет «Ежедневник» со ссылкой на несколько источников. По информации издания, проблемы со строительством возникли из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем высотное здание.



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Как ранее сообщалось, в декабре 2016 года «Газпром трансгаз Беларусь» начал «процедуру консервации объекта незавершенного строительства». Решение о консервации принято по истечении трех месяцев с даты приостановления строительства «Газпром центра». Первая информация об этом появилась в начале сентября. Участники рынка увязывают приостановку строительства со снижением доходов белорусской «дочки» «Газпрома». Из маржи «Газпром трансгаз Беларусь» должно было финансироваться возведение многофункционального комплекса.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое выступает заказчиком знакового строительства « Ежедневнику », отказались комментировать причины приостановки строительства «Газпром Центра». Но по данным источников издания, строительство остановлено из-за того, что дефекты имеют сваи фундамента.

«Ежедневник» отмечает, что для проектирования и строительства фундамента «Газпром Центра» заказчик на тендере выбрал санкт-петербургскую компанию ООО «Геоизол», которая не имеет опыта выполнения подобных работ.

Впрочем, доктор технических наук, профессор Михаил Никитенко, который является консультантом по проекту строительства «Газпром Центра», считает, что проблемы с фундаментом возникли бы независимо от того, кто бы выиграл тендер.

«Что касается дефектов свай, то я и руководству здесь говорил, и специалистам, которые из Москвы приезжали, что кто бы не делал, получили бы тот же дефект. Проблема в том, что там особенности инженерно-геологических условий: напорные воды и сваи большого диаметра», — заявил « Ежедневнику » Михаил Никитенко.

По информации «Ежедневника», к решению проблемы привлечен РУП «Институт БелНИИС» Министерства архитектуры и строительства. Для обследования объекта также приглашались специалисты известных российских институтов, в частности, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, крупнейшего в России и широко известного в мире специализированного института в области оснований и подземных сооружений. Специальная группа московского института проработала на объекте около трех месяцев и дала заключение, что на установленных дефектных сваях нельзя возводить высотное здание «Газпром Центра». Заместитель директора НИИОСП им. Герсеванова Олег Шулятьев отказался комментировать « Ежедневнику » минский проект, сославшись на подписанное соглашение о неразглашении информации.

«Москвичи приехали с головного института и говорят, чтобы эти сваи не учитывать и чтобы делать новые. Но там и так между сваями расстояние маленькое. И что, еще увеличить количество свай на такое же количество? Это абсурдно просто», — пояснил «Ежедневнику» Михаил Никитенко.

Генеральный директор Санкт-Петербургского Института архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции «Геореконструкция», который также консультировал проект, Алексей Шашкин сообщил « Ежедневнику », что проблема лежит гораздо глубже, чем сваи фундамента, а приостановка строительства связана не только с экономическими и юридическими, но также техническими причинами.

Шашкин подчеркнул, что такая стройка должна обязательно иметь научное сопровождение. По словам рооссийского специалиста, поектировщик, который занимался фундаментом и подземной частью «Газпром Центра», никогда ранее не занимался подобного рода работой.

«Как вы думаете, что будет проектировать подрядчик? Он будет проектировать не то, что нужно, а то, что он умеет делать, что позволит ему занять свои производственные мощности. Вот в чем еще недостаток всей этой системы. Вроде как есть заказчик, правда, сейчас там сменилось все руководство заказчика. Есть очень хорошая иностранная организация, которая занимается технадзором. Есть проектировщик наземной части — тоже хорошая иностранная организация. Вроде все хорошо, а вот что касается вот такого доморощенного проектирования подземной части, это вот обидно, что все так происходило. В результате возникло довольно большое количество вопросов к тому, что на сегодняшний день построено. К сваям, к стене в грунте,» — рассказал Шашкин.

По словам Никитенко, сейчас сопровождением проекта занимается Институт БелНИИС, и дальнейшие решения будут зависеть от его заключения. По мнению экспертов, к решению будут привлекаться и зарубежные эксперты.