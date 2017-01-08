﻿﻿ Иностранцам- работникам БелАЭС можно иметь счета в заграничных банках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иностранцам- работникам БелАЭС можно иметь счета в заграничных банках

09.01.2017 11:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Иностранцам- работникам БелАЭС можно иметь счета в заграничных банках
© Фото: БелАЭС
"Посла" по БелАЭС официально Беларуси пока не представили

 Документом создаются условия для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров, отметили в пресс-службе.

В частности предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на БелАЭС и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, которые привлекают для сооружения АЭС и выполнения работ в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы. Эти организациям также дано право получать для своих иностранных работников специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике. 

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В 2017 году и в последующие годы, которые являются основным этапом сооружения, на строительстве станции должно быть задействовано максимальное количество работников.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По указу президента, иностранным организациям, привлекаемым для строительства АЭС, дали право получать разрешения на привлечение в страну рабочей силы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Ежедневник": Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено из-за дефектов фундамента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика