МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Документом создаются условия для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров, отметили в пресс-службе.

В частности предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на БелАЭС и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, которые привлекают для сооружения АЭС и выполнения работ в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы. Эти организациям также дано право получать для своих иностранных работников специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

В 2017 году и в последующие годы, которые являются основным этапом сооружения, на строительстве станции должно быть задействовано максимальное количество работников.