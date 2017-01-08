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Минфин повысил ставку по депозиту "Семейный капитал"
09.01.2017 11:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Министерство финансов Беларуси повысило ставку по депозиту "Семейный капитал" на 2017 год до уровня 1,68% годовых, говорится в сообщении ведомства.
© REUTERS Vasily Fedosenko
"Семейный капитал" был введен в Беларуси с 1 января 2015 года в качестве материальной поддержки государством рождаемости в семьях. Согласно указу президента, депозит зачисляется на специальные счета в валюте, его размер составляет 10 тысяч долларов. Ставку по депозиту ежегодно устанавливает Минфин — на уровне ставки LIBOR для депозитов сроком на год в долларах по состоянию на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов.
"По состоянию на 30 декабря 2016 года ставка LIBOR для депозитов сроком на год в долларах составила 1,68567% годовых", — сообщили в Минфине.
На 2016 год ставка по депозитам "Семейный капитал" составляла 1,1780% годовых.
По данным министерства труда и социальной защиты, на начало 2016 года более 11,5 тысячи граждан Беларуси открыли депозиты на семейный капитал.
В июле 2016 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков пообещал, что "семейный капитал" будет продлен в республике еще как минимум на пять лет.
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На 2017 год ставка составит 1,68% годовых, это почти на 0,5 процентных пункта больше, чем было в прошлом году.
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