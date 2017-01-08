Производство садовых домиков в Беларуси в 2018 году планируется увеличить в два раза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Беллесбумпром».

Проект «Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей», реализуемый ОАО «Стройдетали», постановлением Совмина № 1 от 3 января определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. При реализации всех предусмотренных мероприятий объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 единиц на сумму Br1,26 млн в 2017 году до 864 штук на Br2,52 млн в 2018-м, пояснили в пресс-службе.

Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, обеспечивающего углубленную переработку, комплексное и рациональное использование древесины, использование имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО «Стройдетали» для освоения выпуска новой конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. «Во время реализации инвестпроекта планируется получение в аренду участков леса для заготовки древесины для оптимизации производственных издержек», — подчеркнули в «Беллесбумпроме».

На финансирование капитальных затрат ОАО «Стройдетали» не планирует привлекать заемные средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (Br1,27 млн) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. «Для осуществления проекта „Стройдеталям“ потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. В 2017 году — примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего инвестпроекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья», — констатировали в концерне.

ОАО «Стройдетали» входит в состав концерна «Беллесбумпром», является многоотраслевым предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции деревообработки. Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. На внутреннем рынке предприятие продает двери.