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Окей, Sputnik: почему нефть дешевеет, а бензин - нет?

09.01.2017 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Стоимость бензина не дешевеет при снижении цен на нефть по целому ряду причин, пояснили Sputnik эксперты в нефтегазовой отрасли.

Sputnik продолжает отвечать на актуальные вопросы белорусов. Читатель Сергей обратился в редакцию с вопросом: почему нефть дешевеет, а бензин — нет?

Окей, Sputnik: почему нефть дешевеет, а бензин - нет?
© Sputnik Евгений Биятов
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"Беларусь получает нефть из России и платит за нее в российских рублях, хотя стоимость сырья рассчитывается в долларах. Те мировые цены, о которых можно читать в сводках новостей — это цены экспорта, в том числе и для России, к поставляемой в Беларусь нефти они имеют не самое прямое отношение", — пояснили Sputnik участники белорусского рынка нефтепереработки.

Они отметили, что для Беларуси цена российской нефти формируется по особой формуле, которая давно согласована сторонами.

Кроме того, с 2015 года в России проходит налоговый маневр в нефтяной сфере. Его конечная цель — снизить для нефтедобывающих компаний привлекательность экспорта сырой нефти и заняться модернизацией российских НПЗ. Поэтому экспортные пошлины на сырую нефть в рамках налогового маневра растут, а на светлые нефтепродукты падают.

Беларусь же с 2010 года унифицировала с РФ экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, поэтому ее российский налоговый маневр затронул самым прямым образом.

"Из-за так называемого налогового маневра цена нефти для Беларуси в прошлом году увеличилась на 100 долларов за тонну, хотя экспортные цены и снижались в соответствии с трендами мирового рынка", — добавили специалисты.

Кроме того, они обратили внимание на механизм ценообразования на бензин на внутреннем рынке. Сегодня в розничной цене топлива львиную долю — до 60% в разные годы — занимают акцизы, налоги и сборы, в нее также закладывается прибыль НПЗ и реализующих организаций.

По классической схеме, для белорусских НПЗ продажи топлива внутри страны выгодны тогда, когда литр бензина АИ-92 стоит около доллара. Сегодня же стоимость этой марки бензина составляет 1,11 рублей за литр.

Ранее представители белорусских НПЗ и ПО "Белоруснефть", которая является лидером внутреннего рынка топлива, неоднократно отмечали, что продажи топлива внутри страны давно перестали быть прибыльными. Заводы получают прибыль исключительно от экспорта, а АЗС "Белоруснефти" — от работы магазинов на автозаправках и дополнительного сервиса.

Цены на топливо не менялись в Беларуси с января 2015 года.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь платит России за нефть по специальной формуле, из-за налогового маневра цена "черного золота" для Минска выросла за тонну почти на 100 долларов.

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