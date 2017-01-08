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Доллар США подорожал на первых торгах недели
09.01.2017 12:39 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 9 января. 9 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0026 рубля (0,13%) до 2,065 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0059 рубля (0,3%) и составил 1,9597 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0046 рубля (0,14%) и составил 3,2723 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром нефть несколько дешевеет в связи с ростом экспорта из Ирана и числа буровых установок в США. Марка Brent утром торгуется у отметки 56 долларов за баррель.
Вместе с тем в России рубль начал торги понедельника снижением с многомесячных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 понедельника вырос на 35,13 копейки, составив 59,8961 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 9 января. 9 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару, укрепился к евро и российскому рублю. По итогам торгов...
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