Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 января прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине за счет роста к евро и российскому рублю.

Доллар укрепился на BYN0,0059 — до 1,9597 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0026 — до 2,065 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0046 — до 3,2723 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.