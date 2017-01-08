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На торгах 9 января рубль укрепился к евро и российскому рублю
09.01.2017 12:46 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 января прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине за счет роста к евро и российскому рублю.
Доллар укрепился на BYN0,0059 — до 1,9597 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0026 — до 2,065 рубля.
Российский рубль снизился на BYN0,0046 — до 3,2723 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар укрепился на BYN0,0059.
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