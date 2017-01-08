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Делегация деловых кругов Германии планирует посетить Беларусь

09.01.2017 13:28 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Делегация деловых кругов Германии планирует посетить Беларусь. Подготовка визита обсуждалась 6 января на встрече белорусского посла Дениса Сидоренко с начальником управления экономики и устойчивого развития МИД Германии Мигелем Бергером, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны также обсудили перспективные направления активизации двустороннего взаимодействия в сфере производственной кооперации и инвестиций, затронули тематику рейтинга Беларуси в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), налаживания сотрудничества между Банком развития Республики Беларусь и германским Кредитным институтом по восстановлению экономики (KfW).

Кроме того, Сидоренко и Бергер обсудили вступление Беларуси в ВТО и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, отмечает пресс-служба.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Делегация деловых кругов Германии планирует посетить Беларусь. Подготовка визита обсуждалась 6 января на встрече белорусского посла Дениса...

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