МИНСК, 9 янв — Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году, поэтому, в соответствии с правилом межправительственного протокола, цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%.



© Sputnik Игорь Агеенко РФ намерена сократить поставки нефти в Беларусь, Минск пока молчит

Беларусь с 1 февраля постановлением МАРТ повышает тарифы на транзит и прокачку российской нефти по территории республики. При этом Минск и Москва смогли договориться только о тарифах на прокачку нефти до ОАО "Нафтан" — эти тарифы повышены на 11,76%. По остальным тарифам договоренности достичь не удалось, и Минск, ссылаясь на утвержденную сторонами методику установления тарифов, поднял их на 7,7% — они будут действовать до 31 марта 2017 года.

"28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС РФ.

Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год составляет 4%. Таким образом, тарифы на транзит нефти по территории Беларуси могут вырасти, по мнению российской стороны, не более чем на 7%. Первоначально Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%. Стороны вели длительные переговоры, как на уровне субъектов хозяйствования, так и на уровне профильных министерств (МАРТ с белорусской стороны и ФАС с российской).