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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 января 2017 года
09.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Первая полноценная неделя 2017 года прошла под знаком роста цен на вторичном рынке жилья.
Изменение цен на первичном рынке было отрицательным. Средняя цена квартир в новостройках снизилась на 0,3% и составляет на данный момент 1163 $/м2. Последние 2 месяца этот индикатор демонстрирует удивительную стабильность – он ни разу не выходил за пределы узкого диапазона в 4 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Предложение квартир продолжает падать, но в отличие от прошлых лет традиционная “новогодняя яма” на этот раз выглядит не столь существенной. Вероятно сказывается тот факт, что праздники пришлись на выходные дни.
Общее количество выставленных на продажу квартир за последние 7 дней уменьшилось на 1,3%. Квартир с одной комнатой стало меньше на 2,7%, 2- и 3-комнатных на 0,9-1%. Что касается 4-комнатных квартир, то их предложение даже немного увеличилось (+0,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 9 января следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Снижения цен на минувшей неделе замечено не было. 2-комнатные квартиры завершили неделю с нулевой динамикой, у 1-комнатных рост составил 0,2%. Квартиры с тремя комнатами подорожали в среднем на 0,3%, 4-комнатные – на 1%. В месячном интервале подешевели 1- и 2-комнатные квартиры, а рост цен был отмечен у 3-и 4-комнатных квартир.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 9 января выглядит следующим образом:
Впервые за довольно продолжительный отрезок времени положительная динамика цен преобладала у большинства районов. С “плюсом” закончили неделю 5 из 9 районов, во Фрунзенском цена осталась неизменной. Среди районов, где наблюдался рост цен, выделяется Советский (+0,6%), максимальное снижение отмечено в Ленинском (-0,3%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 719 $/м2 (-0,5%), Витебск – 574 $/м2 (без изменений), Гомель – 596 $/м2 (-0,6%), Гродно – 717 $/м2 (без изменений), Могилев – 593 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 763 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю увеличилась на 0,3% и составляет 1474 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 779 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, со 2 по 9 января 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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