Первая полноценная неделя 2017 года прошла под знаком роста цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1193 $/м 2 . Впрочем, все ценовые изменения последних двух недель связаны с резким сокращением предложения из-за праздников. Лишь после того, как рынок вернётся в нормальное рабочее русло, можно будет говорить о реальной динамике.

Изменение цен на первичном рынке было отрицательным. Средняя цена квартир в новостройках снизилась на 0,3% и составляет на данный момент 1163 $/м 2 . Последние 2 месяца этот индикатор демонстрирует удивительную стабильность – он ни разу не выходил за пределы узкого диапазона в 4 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 9 января следующим образом:

Общее количество выставленных на продажу квартир за последние 7 дней уменьшилось на 1,3%. Квартир с одной комнатой стало меньше на 2,7%, 2- и 3-комнатных на 0,9-1%. Что касается 4-комнатных квартир, то их предложение даже немного увеличилось (+0,2%).

Предложение квартир продолжает падать, но в отличие от прошлых лет традиционная “новогодняя яма” на этот раз выглядит не столь существенной. Вероятно сказывается тот факт, что праздники пришлись на выходные дни.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 9 января выглядит следующим образом:

Снижения цен на минувшей неделе замечено не было. 2-комнатные квартиры завершили неделю с нулевой динамикой, у 1-комнатных рост составил 0,2%. Квартиры с тремя комнатами подорожали в среднем на 0,3%, 4-комнатные – на 1%. В месячном интервале подешевели 1- и 2-комнатные квартиры, а рост цен был отмечен у 3-и 4-комнатных квартир.

Впервые за довольно продолжительный отрезок времени положительная динамика цен преобладала у большинства районов. С “плюсом” закончили неделю 5 из 9 районов, во Фрунзенском цена осталась неизменной. Среди районов, где наблюдался рост цен, выделяется Советский (+0,6%), максимальное снижение отмечено в Ленинском (-0,3%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 719 $/м2 (-0,5%), Витебск – 574 $/м2 (без изменений), Гомель – 596 $/м2 (-0,6%), Гродно – 717 $/м2 (без изменений), Могилев – 593 $/м2 (-0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 763 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю увеличилась на 0,3% и составляет 1474 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 779 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .