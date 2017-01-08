Минск, 9 января. Проект "Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке. Соответствующее постановление Совета министров № 1 принято 3 января 2017 года, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".



Главной задачей проекта является увеличение объемов выпуска продукции при одновременном повышении ее качества. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность производства, увеличить глубину переработки древесины, обеспечить рост технологического уровня производства, увеличить объем производства продукции, эффективно использовать потребляемые лесосырьевые ресурсы, основные и вспомогательные материалы, нарастить объем поставок в дальнее зарубежье, загрузить производство и сохранить порядка 500 рабочих мест, а также увеличить валютную выручку и обеспечить поступление налогов в бюджет.



В рамках реализации проекта планируется получение в аренду участков леса с целью заготовки древесины для оптимизации производственных издержек, защиты материальной базы предприятия, повышения эффективности работы предприятия.



На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1 млн 271,2 тыс. рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия.



Ожидается, что при реализации всех мероприятий, предусмотренных инвестпроектом, и вводе оборудования в эксплуатацию объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 штук (на 1 млн 262,1 тыс. рублей) в 2017 году до 864 (2 млн 524,3 тыс. рублей) — 2018-м.



Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья: в 2017 году примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м — еще больше.



"Статус важнейшего инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья", — отметила пресс-служба "Беллесбумпрома".



ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", специализируется на производстве межкомнатных деревянных дверей. Для диверсификации производства и освоения новых рынков в 2016 году предприятие начало выпускать садовые и дачные домики, а также гаражи из профилированного бруса, окна, двери, ворота к ним. Эта продукция реализуется в страны ЕС. На внутреннем рынке компания продает двери.

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Марина Носова, БелаПАН.