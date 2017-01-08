МИНСК, 9 янв — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), являющийся одним из крупнейших иностранных инвесторов в Беларуси, и Немецкое общество по инвестициям и развитию (DEG) продали принадлежащий им пакет акций белорусского РРБ-Банка и тем самым вышли из его акционеров, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.



© Sputnik / Виктор Толочко Семья Олексиных приобрела МТБанк

До сделки ЕБРР владел 13,91% акций РРБ-Банка, DEG принадлежало 8,34% акций белорусского банка. Основными акционерами являются белорусский бизнесмен Валентин Цыбулин и его супруга Елена Цыбулина, их сын Сергей Цыбулин входит в состав совета директоров.

Таким образом, был продан пакет акций в размере 22,25% акций. ЕБРР и DEG вышли из состава акционеров белорусского банка.

По неофициальной информации из банковских источников, сумма сделки составила около 1,6 миллионов долларов. Покупателями стала семья Цыбулиных.

Ранее из состава акционеров РРБ-Банка вышел белорусский интернет-провайдер "Атлант-Телеком", который в конце прошлого года в результате сделки купли-продажи был приобретен белорусским сотовым оператором velcom .

ЕБРР вошел в состав акционеров РРБ-Банка в 2008 году, купив 25% плюс одна акция. Таким образом ЕБРР рассчитывал начать в белорусском банке структурные преобразования и начать развивать на его основе программы кредитования малого бизнеса. Позднее, в 2010 году, в состав акционеров вошел DEG, который приобрел 15% акций за 6,3 миллиона долларов. Именно эти инвестиции позволили белорусскому банку выполнить требования Нацбанка по формированию нормативного капитала.

ЗАО "Акционерный банк реконверсии и развития" (РРБ-Банк) был создан в 1994 году и является частным банком. По размеру активов он занимает 18-е место в банковской системе Беларуси.

На данный момент в списке акционеров значатся Валентин Цыбулин, который прямо и косвенно владеет всеми акциями банка, и Елена Цыбулина (бенефициарные собственники), а также общество с ограниченной ответственностью "Спидстер-М", которое является участником общества и владеет 0,027% акций.

Цыбулин известен своей деятельностью в банковском секторе (РРБ-Банк), а также в сфере инвестиций в жилую недвижимость в Минске, ему принадлежит компания "Дикрис". В активах бизнесмена также компании "Агроинторг", "ВиоГрант", "Инагротрейд". Он занимался также оказанием строительных услуг в Екатеринбурге, кредитованием в Москве, развивал проект в сфере АПК в Воронежской области РФ.

Супруга Цыбулина Елена является членом совета директоров РРБ-Банка и директором компании "Дикрис".

В ТОП-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси в 2013 году Цыбулин занимал 106-е место, более поздних данных о его рейтинге нет.

О Цыбулине также известно, что в начале 1990-х годов он занимался поставками в Беларусь из РФ игровых автоматов.