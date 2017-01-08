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Меньше знаешь, лучше спишь. Минфин больше не будет публиковать финансовую отчетность ОАО

09.01.2017 15:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минфин Беларуси прекращает публикование на своем сайте данных финансовой отчетности акционерных обществ и эмитентов облигаций. Как пояснили TUT.BY в Министерстве финансов, публикация этой информации стала невозможной с октября прошлого года, после вступления в силу нового закона о рынке ценных бумаг.

Десять лет Минфин ежеквартально публиковал у себя на сайте данные о работе нескольких тысяч предприятий, в том числе всех белорусских промышленных флагманов, позволяя журналистам и всем желающим в доступной форме подобрать необходимую информацию о прибыли и убытках предприятий, среднесписочной численности, кредитной нагрузке, сравнить итоги деятельности субъектов хозяйствования одной отрасли и т.д.

Требование публикования такой отчетности было закреплено инструкцией Минфина, обязывающей Департамент по ценным бумагам Минфина доводить до всеобщего сведения, не являющиеся конфиденциальными, о работе ОАО и эмитентов облигаций. В принятой в прошлом году инструкции такого требования уже нет.

При этом новым законом о рынке ценных бумаг предписывается размещение финансовой информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, причем раз в году. Доступная в настоящее время на едином портале информация не позволяет считать ее адекватной заменой ранее публиковавшимся сводным данным.

К достоверности белорусской финансовой отчетности всегда было много вопросов, и экономическое сообщество ожидало, что в нынешнем году ситуация улучшится, так как крупные предприятия будут обязаны отчитываться и по МСФО. Однако пока вместо получения новой информации белорусы лишились единственной прежде свободно доступной.

В интернете создана петиция с требованием возобновить публикацию итогов деятельности ОАО и эмитентов облигаций, которые размещались по истечению каждого квартала на сайте Министерства финансов либо другом общедоступном портале, а также обязать Департамент по ценным бумагам публиковать ежеквартальные и ежегодные отчеты ОАО и эмитентов облигаций и принять другие меры по обеспечению открытости и публичности на белорусском фондовом рынке.

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