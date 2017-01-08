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За год отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Минске выросло почти на 1,4 млрд долларов

09.01.2017 16:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Минске за январь—ноябрь 2016 года составило 2 млрд 143,5 млн долларов США (в январе—ноябре 2015 года — 755,3 млн долларов). Таким образом, за год этот показатель вырос на 1 млрд 388,2 млн долларов.

Как сообщило главное статистическое управление Минска, внешнеторговый оборот товарами за январь—ноябрь 2016 года составил 17 млрд 22,1 млн долларов (на 11,6% меньше, чем в январе—ноябре 2015-го). Экспорт по сравнению с одиннадцатью месяцами 2015 года сократился на 19,6% (до 7 млрд 439,3 млн долларов), импорт — на 4,2% (до 9 млрд 582,8 млн).

Экспорт товаров в страны ЕАЭС в январе—ноябре 2016 года снизился на 4,5% (до 2 млрд 391,9 млн долларов), импорт — на 6,9% (до 4 млрд 847,2 млн). Общий товарооборот со странами ЕАЭС сократился на 6,1% (до 7 млрд 239,1 млн). Отрицательное сальдо в торговле товарами составило 2 млрд 455,3 млн. В январе—ноябре 2015 года отрицательное сальдо со странами ЕАЭС было 2 млрд 699,6 млн долларов.

Экспорт товаров в Россию за 11 месяцев прошлого года снизился на 0,6% и составил 2 млрд 293,3 млн долларов, импорт — на 7,1% до 4 млрд 816,2 млн. Сальдо, как и в январе—ноябре 2015 года, было отрицательным (2 млрд 522,9 млн и 2 млрд 874,6 млн долларов соответственно). Общий товарооборот с Россией оценивается в 7 млрд 109,5 млн долларов (на 5,1% меньше).

Экспорт в страны Европейского союза сократился на 43,1% до 2 млрд 550,8 млн долларов, импорт — на 3,6% до 1 млрд 992,5 млн. Товарооборот снизился на 30,6% и составил 4 млрд 543,3 млн долларов. Положительное сальдо торговли товарами со странами ЕС в январе—ноябре 2016 года было 558,3 млн долларов (в январе—ноябре 2015-го — 2 млрд 417,4 млн.).

Как отмечают эксперты, отрицательное сальдо для Минска неизбежно, поскольку основные торговые сети страны зарегистрированы в столице, здесь же находятся офисы крупных компаний. Импортеры ввозят товар через столицу и затем распределяют по всей стране.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Минске за январь—ноябрь 2016 года составило 2 млрд 143,5 млн долларов США (в январе—ноябре 2015 года...

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