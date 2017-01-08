Бывший топ-менеджер подконтрольного государству «Агрокомбината «Скидельский» Сергей Дешкевич задержан правоохранительными органами. Данную информацию подтвердили на самом предприятии. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.



Сергей Дешкевич (слева) пробыл на посту и.о. гендиректора «Агрокомбината «Скидельский» около года. Его сменил Сергей Матуйзо осенью 2014 года. В августе того года предприятие посетил Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ходе следствия установлено, что в период с июля по сентябрь 2013 года, явно выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, преследуя цели создания видимости эффективной финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показателей по производству и реализации продукции, а также оказания услуги своему знакомому, указанное должностное лицо в нарушение нормативных требований о госзакупках товаров заключило с двумя компаниями Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 миллиарда неденоминированных рублей при их фактической стоимости чуть более 1,5 миллиарда рублей. В результате «Агрокомбинату «Скидельский» был причинен ущерб в сумме около 8 миллиардов неденоминированных рублей, считают в УСК.

Кроме того, в период с июля по август 2014 года и.о. гендиректора заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им сельхозпредприятия договоры перевода долга, согласно которым «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно принял на себя долговые обязательства на общую сумму свыше 1,3 миллиарда неденоминированных рублей.

Допросив около ста свидетелей, проведя ряд осмотров и иных процессуальных действий, изучив заключения экспертиз, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции, выявившими указанные преступления, собрали достаточные доказательства вины должностного лица. Ему предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес субъектов хозяйствования направлены представления, сказал Шершеневич.

Стоит отметить, что в 2015—2016 годах силовики раскрыли резонансное « кормовое дело ». КГБ выяснил, что известные частные компании («Франдеса», «Консул», «Биоком» и «Серволюкс») наносили ущерб многим хозяйствам Беларуси, действуя по одной схеме: корма и добавки от зарубежных производителей поступали в страну, но по документам проводка шла через посреднические структуры, специально для этого созданные белорусскими субъектами хозяйствования фирмы. Стоимость при этом значительно завышалась, разница проводилась как затраты.

Ранее сообщалось , что блок-пакет акций в «Агрокомбинате «Скидельский» принадлежит «Биокому» Андрея Павловского.