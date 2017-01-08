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Экс-руководитель "Агрокомбината "Скидельский" арестован по подозрению в коррупции
09.01.2017 17:28 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший топ-менеджер подконтрольного государству «Агрокомбината «Скидельский» Сергей Дешкевич задержан правоохранительными органами. Данную информацию подтвердили на самом предприятии. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.
Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности,
В ходе следствия установлено, что в период с июля по сентябрь 2013 года, явно выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, преследуя цели создания видимости эффективной финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показателей по производству и реализации продукции, а также оказания услуги своему знакомому, указанное должностное лицо в нарушение нормативных требований о госзакупках товаров заключило с двумя компаниями Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 миллиарда неденоминированных рублей при их фактической стоимости чуть более 1,5 миллиарда рублей. В результате «Агрокомбинату «Скидельский» был причинен ущерб в сумме около 8 миллиардов неденоминированных рублей, считают в УСК.
Кроме того, в период с июля по август 2014 года и.о. гендиректора заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им сельхозпредприятия договоры перевода долга, согласно которым «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно принял на себя долговые обязательства на общую сумму свыше 1,3 миллиарда неденоминированных рублей.
Допросив около ста свидетелей, проведя ряд осмотров и иных процессуальных действий, изучив заключения экспертиз, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции, выявившими указанные преступления, собрали достаточные доказательства вины должностного лица. Ему предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес субъектов хозяйствования направлены представления, сказал Шершеневич.
Стоит отметить, что в 2015—2016 годах силовики раскрыли резонансное «
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Бывший топ-менеджер подконтрольного государству "Агрокомбината "Скидельский" Сергей Дешкевич задержан правоохранительными органами. Данную информацию...
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