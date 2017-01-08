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Год продержались: белорусы за двенадцать месяцев продали 2,4 млрд долларов чистыми

09.01.2017 17:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусы в декабре увеличили продажу наличной валюты на 6,9% — до 568,7 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты вырос более значительно — на 22,6% по сравнению с прошлым месяцем, до 401 млн долларов наличными. При этом уже одиннадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

При этом в декабре объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте.

В январе-декабре белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Пока тенденции, озвученные Нацбанком, полностью подтверждаются: у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом, по последним статданным, зарплаты в Беларуси снижались три последних месяца подряд, а у минчан и вовсе пять месяцев.

Как рассказывал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, желание потратить сбережения связано именно с потребностью сохранить уровень потребления, а не с недоверием банковской системе. В частности, население сдает в месяц примерно 200 млн долларов (последние месяцы даже больше), а с депозитов снимает только около 100 млн. «То есть еще 100 млн долларов население достает из-под матрасов, как у нас говорят», — сказал представитель Нацбанка. Он посетовал, что в отличие от граждан предприятия не являются стабильными продавцами валюты.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, но пока ее уровень остается стабильно высоким.

 

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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При этом в декабре объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.

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