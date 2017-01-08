Стартап-школа «Гомель» — некоммерческий проект. Его цель — помочь желающим реализовать креативную бизнес-идею и запустить собственный проект. Подобные школы уже появились в Минске, Бресте, Витебске и Гродно.

По словам руководителя проекта, доцента Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Ирина Трусевич, популярность стартап-школ заключается в том, что спикерами и консультантами в них выступают только успешные белорусские бизнесмены.

— Эти люди на практике испробовали мед и соль белорусского бизнеса и теперь готовы поделиться своими наработками и фишками с новичками, — пояснила она.

Все занятия стартап-школы организуются Центром бизнес-образования (ЦБО) Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу». Участников проекта будут обучать строить бизнес по популярному на западе методу — Lean startup — бизнес с нуля, который позволит начинающему предпринимателю избежать риска траты огромных денег и сил на создание невостребованного продукта или услуги.

— Наша миссия — поддержать активную, креативную, широко мыслящую молодежь. ЦБО — активный игрок развития предпринимательской среды, обладает профессиональным кадровым потенциалом, достаточной материально-технической базой, контактной сетью, чтобы в дальнейшем поддерживать и развивать бизнес-сообщество в Гомельском регионе, — добавила руководитель проекта.

Открытие стартап-школы «Гомель» запланировано на 8 февраля. Она разместится в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Занятия начнутся с интенсивного курса.