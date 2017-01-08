На февраль намечен официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан. В настоящее время идет подготовка к нему, формируется программа визита. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Стоит сказать, что белорусский лидер был в Узбекистане совсем недавно. В октябре 2016 году по дороге из Пакистана в Беларусь борт № 1 приземлился в Ташкенте. Лукашенко посетил могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде и провел рабочую встречу с исполнявшим обязанности президента Узбекистана премьер-министром страны Шавкатом Мирзиеевым.

«Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время — год, два, три — мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому мы договоримся и определим рамки нашего официального визита, когда вы сформируете правительство, проведете президентские выборы».

«В декабре Мирзиеев официально стал президентом. Это повод, чтобы наметить новые формы сотрудничества, — сказал TUT.BY один из собеседников. — Продажи белорусских товаров в Узбекистане мизерные, потому что есть ряд сдерживающих факторов. Ограничения на обмен валюты, заградительные пошлины, преференции местным производителям и так далее. Но Ташкент заинтересован в притоке инвестиций и готов меняться. Беларусь готова предложить интересные проекты».

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном действительно небольшой. Как свидетельствуют данные посольства Беларуси в Узбекистане, по итогам 2015 года он составил 65,3 млн долларов (63,4% к уровню 2014 года), в том числе белорусский экспорт — 37,5 млн долларов, импорт — 27,8 млн долларов. Впрочем, значительная часть белорусского экспорта поставляется в Узбекистан через третьи страны. Согласно официальным данным статистики внешней торговли Узбекистана в 2015 году объем импорта белорусских товаров и услуг в эту страну составил 89 млн долларов.

В январе-сентябре 2016 г. объем двустороннего товарооборота составил 43,4 млн долларов (85,7% к уровню девяти месяцев 2015 года), в том числе экспорт товаров — 23,4 млн долларов, импорт — 20 млн долларов.

Белорусский экспорт представлен широкой группой товаров (нефтехимия, тракторы, лекарственные средства и т.д.), но все они идут небольшими объемами (0,5−1,5 млн долларов). Основа импорта из Узбекистана: хлопчатобумажная пряжа, хлопковое волокно, свежая и сушеная плодоовощная продукция.

По информации узбекских СМИ, в последний месяц страну наводнили руководители крупных компаний из Беларуси. Гендиректор кондитерской фабрики «Коммунарка» Иван Данченко обсудил с руководством Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана вопрос создания совместного предприятия по производству шоколадной продукции. Его планируется запустить на территории свободной экономической зоны «Ангрен».

Белорусская компания «Стартфрукт» и АО «Узагроэкспорт» заключили двусторонний экспортный контракт на поставку арахиса из Узбекистана в Беларусь. В дальнейшем планируется расширение перечня и увеличение объема поставляемой плодоовощной продукции.

«Амкодор» планирует создать СП и наладить сборочное производство на базе обанкротившегося Ташкентского тракторного завода. У компании уже несколько лет работает дочернее предприятие Amkodor-Tashkent, которое занимается продажей спецтехники и ее обслуживанием. Создание производства позволит расширить деятельности холдинга на рынке Узбекистана и в регионе Средней Азии.

Основным фактором, сдерживающим объемы экспорта в Узбекистан, является отсутствие свободной конвертации узбекского сума в СКВ для расчетов по внешнеторговым договорам: в ряде случаев сроки конвертации достигают 1 года и более, говорится в сообщении посольства Беларуси. «В Узбекистане по сути три курса обмена валюты. Есть обязательная продажа выручки в размере 50%, плюс ограничения по покупке. Белорусские компании не могут рисковать своей прибылью, если ее нельзя конвертировать и вывезти», — подтверждает один из собеседников TUT.BY.



Фото: Умида Ахмедова/"Лента.ру"

Но с 2017 года в Узбекистане планируется масштабная финансовая реформа. В ноябре 2016 года Шавкат Мирзиеев в разгар предвыборной агитации вынес на всеобщее обсуждение проект постановления «О приоритетных направлениях валютной политики». Документ рассматривается по сути как предвестник реформы по отмене валютных ограничений в стране. Ключевой момент документа — установление курса сума по отношению к иностранным валютам исключительно на основе спроса и предложения.

Местные эксперты сходятся во мнении , что либерализация валютной политики обеспечит в среднесрочной перспективе серьезный импульс для развития экономики Узбекистана. Правда, на первых порах переход к рыночному механизму валютного регулирования в экономике может быть болезненным.

Получить комментарий в пресс-службе президента Беларуси не удалось.