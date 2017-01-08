Список стран для которых Беларусь вводит безвизовый въезд, естественно, не случаен. Наша страна стремится к тому, чтобы стать открытой практически для всего мира. Об этом заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко в эфире телеканала « Беларусь 1 ».

«В течение нескольких лет мы последовательно шли к этому шагу. Сначала было принято решение об установлении безвизового въезда в Беловежскую пущу. В прошлом году — в регион, прилегающий к Августовскому каналу. И вот в качестве венца этого процесса последовало решение, открывающее фактически всю страну для безвизового въезда», — рассказал Фисенко.

По словам дипломата, наша страна вправе рассчитывать на ответные шаги.

«Визовые правила ЕС установлены решением 28 государств, и довольно сложно рассчитывать на то, что они претерпят какие-то изменения в зависимости от решения Беларуси — одного из соседей ЕС. В то же время мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», — цитирует Фисенко БЕЛТА .

Дипломат также пояснил, почему возможность безвизового въезда установлена на пять суток. «Это именно тот срок, в течение которого иностранцу нет необходимости регистрироваться в органах внутренних дел. Таким образом, у тех иностранцев, которые будут прибывать без виз через Национальный аэропорт Минск, не будет необходимости вообще выполнять какие-то формальности: ни получать визу, ни регистрироваться», — заявил Фисенко.

«В плане официальных контактов мы считаем, что необходимо придерживаться правил взаимности. То есть мы будем открываться для официальных контактов ровно настолько, насколько к этому будут готовы наши партнеры. Такие предложения нами направлены. Надеемся, что в ближайшее время мы получим реакцию», — добавил начальник главного консульского управления МИД Беларуси.

Указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»

Александр Лукашенко подписал 9 января . Согласно документу, иностранным гражданам 80 государств, прибывающим в Беларусь через Национальный аэропорт Минск на срок не более 5 дней, не нужна будет белорусская виза.

Указ вступит в силу через месяц после его официального опубликования.