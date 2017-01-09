Россия собирается сократить поставки нефти в Беларуси. Это значит, что поток валюты в белорусский бюджет пропорционально уменьшится. Плохая новость для белорусских властей не кажется таковой экономистам, которые считают, что Беларуси давно пора слезть с нефтяной иглы.

Сокращение поставок

Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По их словам, российское Минэнерго передало новый график белорусской стороне 28 декабря, и согласно ему, объем поставок составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т. Белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Если такой уровень поставок сохранится вместо предполагавшихся 18 млн т по итогам года Беларуси получит только 16 млн т.

Изначально Москва обещала Минску поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но, похоже, что и этот прогноз оказывается слишком оптимистическим: по данным российской стороны Беларуси должна за газ более 400 млн долларов, возможно, это попытка надавить на власти страны.

Официальные комментарии Москвы этой информации пока не поступали. Нет пока реакции и со стороны Минска.

Справка БДГ

Газовый спор между двумя странами длится с конца 2015 года. Москва настаивает на оплате газа по 132 доллара за тысячу кубометров, Минск считает справедливой цену 73 доллара.

Таможенный кодекс ЕАЭС превратился в предмет торга за более низкие цены на российский газ. В ответ на неуступчивость Москвы по цене за газ Минск поднял тарифы на транзит российской нефти .

Аналитики назвали «Скандалом года» отказ платить Газпрому по долгам .

C транзитом тоже что-то не так

Вопрос не только с объемами поставок нефти, а и вполне закономерно, со стоимостью транзита. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.

«28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%», — приводят «Ведомости» слова представителя российского ведомства.

Повышенных тарифов на транспортировку нефти не нарушает методику изменения тарифов на данные услуги, Беларусь к тому же может воспользоваться внеплановым повышением тарифов, сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

Справка БДГ

Тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО «Полоцктранснефть Дружба» для российской «Транснефти» с 1 февраля вырастут на 11,76%, а по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» будут проиндексированы на 7,7% вместо предложенных «Транснефтью» 5,8%.

«Газовая лафа» Беларуси закончилась

Дешевые цены на энергоресурсы, как говорят, — это проклятье Беларуси, считает экономист Ярослав Романчук.

«От того, что у нас была такая «газовая лафа», мы не делали институциональных реформ допускали развития малого бизнеса и не допускали инвесторов. Потому что, если тебе 15% ВВП дают, в клювик кладут, нафига тебе что-то трансформировать. Сейчас по недосмыслию или просто так получилось идет процесс ликвидации «нефтяного серого офшора» Беларуси, мы прекращаем быть нефтяными Эмиратами», — прокомментировал в эфире Primus сокращение поставок нефти эксперт.

Однако, эксперт не считает, что это будет быстрый процесс: «Обладая внутренней потребностью рынка 7 млн тонн, из них 1,7 млн тонн — это собственная добыча. Всё остальное, грубо говоря, — это вопрос коммерческой целесообразности конкретных нефтеперерабатывающих предприятий».

По его словам, сейчас нужно думать, как адаптировать белорусскую экономику к «экономике новых знаний», и «белорусские НПЗ отчасти являются ненужным, мертвым активом в этой структуре производства, потому что если спрос на нефтепродукты будет падать, то смысл в стратегическом их значении отпадет». Романчук обратил внимание, что Беларуси не нужно так много энергии, как пытаются накопить власти: АЭС, нефть и газ, зеленая энергетика. «Миллиарды долларов заморожены в том, что не может найти своего потребителя», — считает экономист.

«Я сторонник того, чтобы Россия уменьшила поставки нефти до семи миллионов тонн», — в свою очередь прокомментировал возможные сокращения поставок экономист Леонид Заико.

По его мнению, Беларусь нужно лишить халявы, и она вернется к нормальной производственной экономике.

Новые российско-белорусские переговоры по нефтегазовому вопросу предварительно запланированы на 11 января.

Справка БДГ

В Припятском прогибе на территории Беларуси — 82 месторождения нефти, 75 из них переданы «Белорусьнефти» (59 разрабатывается, 16 законсервированы). Вся добываемая в Беларуси нефть поставляется на экспорт.