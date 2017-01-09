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Плохая новость: нефти для Беларуси будет еще меньше
09.01.2017 21:17 — Новости Экономики | БДГ
Россия собирается сократить поставки нефти в Беларуси. Это значит, что поток валюты в белорусский бюджет пропорционально уменьшится. Плохая новость для белорусских властей не кажется таковой экономистам, которые считают, что Беларуси давно пора слезть с нефтяной иглы.
Сокращение поставок
Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора,
По их словам, российское Минэнерго передало новый график белорусской стороне 28 декабря, и согласно ему, объем поставок составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т. Белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Если такой уровень поставок сохранится вместо предполагавшихся 18 млн т по итогам года Беларуси получит только 16 млн т.
Изначально Москва обещала Минску поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но, похоже, что и этот прогноз оказывается слишком оптимистическим: по данным российской стороны Беларуси должна за газ более 400 млн долларов, возможно, это попытка надавить на власти страны.
Официальные комментарии Москвы этой информации пока не поступали. Нет пока реакции и со стороны Минска.
Справка БДГ
Газовый спор между двумя странами длится с конца 2015 года. Москва настаивает на оплате газа по 132 доллара за тысячу кубометров, Минск считает справедливой цену 73 доллара.
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C транзитом тоже что-то не так
Вопрос не только с объемами поставок нефти, а и вполне закономерно, со стоимостью транзита. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.
«28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%», —
Повышенных тарифов на транспортировку нефти не нарушает методику изменения тарифов на данные услуги, Беларусь к тому же может воспользоваться внеплановым повышением тарифов,
Справка БДГ
Тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО «Полоцктранснефть Дружба» для российской «Транснефти» с 1 февраля вырастут на 11,76%, а по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» будут проиндексированы на 7,7% вместо предложенных «Транснефтью» 5,8%.
«Газовая лафа» Беларуси закончилась
Дешевые цены на энергоресурсы, как говорят, — это проклятье Беларуси, считает экономист Ярослав Романчук.
«От того, что у нас была такая «газовая лафа», мы не делали институциональных реформ допускали развития малого бизнеса и не допускали инвесторов. Потому что, если тебе 15% ВВП дают, в клювик кладут, нафига тебе что-то трансформировать. Сейчас по недосмыслию или просто так получилось идет процесс ликвидации «нефтяного серого офшора» Беларуси, мы прекращаем быть нефтяными Эмиратами», —
Однако, эксперт не считает, что это будет быстрый процесс: «Обладая внутренней потребностью рынка 7 млн тонн, из них 1,7 млн тонн — это собственная добыча. Всё остальное, грубо говоря, — это вопрос коммерческой целесообразности конкретных нефтеперерабатывающих предприятий».
По его словам, сейчас нужно думать, как адаптировать белорусскую экономику к «экономике новых знаний», и «белорусские НПЗ отчасти являются ненужным, мертвым активом в этой структуре производства, потому что если спрос на нефтепродукты будет падать, то смысл в стратегическом их значении отпадет». Романчук обратил внимание, что Беларуси не нужно так много энергии, как пытаются накопить власти: АЭС, нефть и газ, зеленая энергетика. «Миллиарды долларов заморожены в том, что не может найти своего потребителя», — считает экономист.
«Я сторонник того, чтобы Россия уменьшила поставки нефти до семи миллионов тонн», — в свою очередь прокомментировал возможные сокращения поставок экономист Леонид Заико.
По его мнению, Беларусь нужно лишить халявы, и она вернется к нормальной производственной экономике.
Новые российско-белорусские переговоры по нефтегазовому вопросу предварительно запланированы на 11 января.
Справка БДГ
В Припятском прогибе на территории Беларуси — 82 месторождения нефти, 75 из них переданы «Белорусьнефти» (59 разрабатывается, 16 законсервированы). Вся добываемая в Беларуси нефть поставляется на экспорт.
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Россия собирается сократить поставки нефти в Беларуси. Это значит, что поток валюты в белорусский бюджет пропорционально уменьшится.
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