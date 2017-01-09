— С учетом налогов моя зарплата составляет Br1100. Я снимаю комнату в трехкомнатной квартире с еще двумя девочками. Квартира находится на окраине города. Вместе с коммунальными платежами жилье мне обходится в среднем в Br290 рублей. За вычетом налогов и затрат на жилье из зарплаты на жизнь остается Br645.

Если предположить, что помощи тебе ждать не от кого, что ты будешь абсолютно здоров, из одежды и обуви пользоваться минимумом, покупать новые вещи крайне редко (и еще лучше в секондхэнде), питаться без излишеств, позволять раз в месяц развлечение (поход в кино, кафе, каток), то можно отложить около Br300, или $150 в месяц, то есть в год это $1800. Таким образом, накопить на квартиру стоимостью $40 тыс. можно через 22 года.

Конечно, это грубый усредненный расчет, без учета множества факторов: наличия подработки (и возможности подрабатывать), помощи родственников, возможности взять льготный кредит, изменений на рынке недвижимости и экономической ситуации в целом (роста цен и зарплат) и частном (карьерный рост, смена работы на более высокооплачиваемую и прочее). Я говорю о том, что если «законсервировать» и установить константой ситуацию в настоящем, то получится 22 года до своего жилья, то есть примерно столько, сколько я помню себя в сознательном возрасте.