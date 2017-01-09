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Сколько зарабатывают молодые люди в Минске и сколько тратят на жилье?
10.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Мария Бородина, работает в банковской сфере, 25 лет:
— С учетом налогов моя зарплата составляет Br1100. Я снимаю комнату в трехкомнатной квартире с еще двумя девочками. Квартира находится на окраине города. Вместе с коммунальными платежами жилье мне обходится в среднем в Br290 рублей. За вычетом налогов и затрат на жилье из зарплаты на жизнь остается Br645.
Если предположить, что помощи тебе ждать не от кого, что ты будешь абсолютно здоров, из одежды и обуви пользоваться минимумом, покупать новые вещи крайне редко (и еще лучше в секондхэнде), питаться без излишеств, позволять раз в месяц развлечение (поход в кино, кафе, каток), то можно отложить около Br300, или $150 в месяц, то есть в год это $1800. Таким образом, накопить на квартиру стоимостью $40 тыс. можно через 22 года.
Конечно, это грубый усредненный расчет, без учета множества факторов: наличия подработки (и возможности подрабатывать), помощи родственников, возможности взять льготный кредит, изменений на рынке недвижимости и экономической ситуации в целом (роста цен и зарплат) и частном (карьерный рост, смена работы на более высокооплачиваемую и прочее). Я говорю о том, что если «законсервировать» и установить константой ситуацию в настоящем, то получится 22 года до своего жилья, то есть примерно столько, сколько я помню себя в сознательном возрасте.
Павел Карпович, работает в МЧС, 23 года:
— Я работаю по распределению в МЧС. Зарплата неаттестованного специалиста в МЧС — Br350 ($180). Я снимаю с еще тремя друзьями частный четырехкомнатный дом в Зеленом Луге недалеко от Цнянского водохранилища за $300. С одного человека — $75 в месяц. Плюс из-за того, что отопление газовое, зимой приходится платить приличную сумму за отопление — Br100-150 в месяц. Снимать отдельное жилье смогу, только когда начну зарабатывать среднюю зарплату по стране.
В Беларуси молодому человеку планировать покупку жилья без чьей-либо помощи можно, только если он IT-шник, шахтер или работает в другой высокооплачиваемой сфере.
Валерьян Шкленник, журналист, 24 года:
— Моя заработная плата вращается в пределах средней по стране. Когда-то больше, когда-то меньше. Пока я живу в Минске с родителями, поэтому мои расходы на жилье — это 1/3 на коммунальные услуги, электроэнергию. В месяц на это уходит примерно Br33-35.
Как молодым людям в Минске решить жилищный вопрос? Приезжим раньше было немного проще, так как райисполкомы выдавали арендные квартиры. Легче также IT-шникам и работающим на иностранные компании, а вот если ко всем этим категориям вы не относитесь и при этом родились в столице, то на жилье насобирать в Минске можно годам к 30-35, учитывая падение цен.
Екатерина Савченко, специалист в сфере PR, 25 лет:
— По определенным причинам я не могу назвать точную сумму, которую зарабатываю в месяц, однако ровно треть своей зарплаты я отдаю на оплату жилья. Притом, что это небольшая комната в районе станции метро «Грушевка».
Я не представляю, как можно самостоятельно без привлечения кредитов заработать на свое жилье в Минске. Несмотря на то, что цены на аренду квартир упали, после оплаты жилья моей зарплаты хватает на продукты и одежду. На путешествия, образование приходится долго откладывать.
Виктор Сидоренко, работает в сфере здравоохранения, 25 лет:
— Моя средняя заработная плата составляет Br750. Снимаю двухкомнатную квартиру на пару с девушкой и другом. Аренда составляет Br360 плюс коммунальные услуги. Жилье из себя представляет типичную панельку 70-х годов постройки с ремонтом из 80-х.
Учитывая ситуацию, складывающуюся на рынке труда и рынке недвижимости, молодым людям без поддержки и государственных программ заработать на жилье в черте Минска проблематично. Тут, скорее, вырисовывается ситуация, когда идет накопление капитала в молодом возрасте, а потом участие в программе стройсбережений или кредитных программ банка. В итоге получается, что полностью жилье, находящееся в собственности, будет ближе к выходу на пенсию.
Это если рассматривать среднестатистического молодого человека. Безусловно, все зависит от уровня доходов и расходов. Богат не тот, кто хорошо зарабатывает, а тот, кто правильно распоряжается заработанным.
Фото: из личного архива героев
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