﻿ Maxima не оставляет надежд "засудить" Mart Inn "за присвоение концепции". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Maxima не оставляет надежд "засудить" Mart Inn "за присвоение концепции"

10.01.2017 09:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце прошлой недели Верховный суд Литвы вынес решение о том, что тянущееся второй год дело Maxima vs Mart Inn будет рассматриваться в литовском суде. Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.


Фото: finatica.by

Сеть Mart Inn, в которую инвестировали миноритарные акционеры Maxima Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы, начала работать в Беларуси в 2012 году и к 2015 году число ее магазинов превысило 30 торговых объектов. До прошлой недели в связи с деятельностью компании Марцинкявичюсов на территории Беларуси не исключалась возможность рассмотрения дела в белорусской судебной юрисдикции.

Дело Maxima vs Mart Inn стало частью корпоративной войны семьи Марцинкявичюсов с основным владельцем Maxima Group Нериюсом Нумавячюсом, которая с новой силой вспыхнула в 2015 году.

В 2015 году представители Нериюса Нумавячюса предъявили иск к оппонентам, затронув их белорусский бизнес. Maxima, в частности, обвинила Mart Inn в копировании и незаконном использовании концепции и know-how. Еще однойпретензией стало то, что выведя этот бренд на белорусский рынок, Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы якобы помешали Maxima в перспективе самой войти в Беларусь. В 2015 году сумма иска составляла 287 млн евро. В 2016 году к иску был прикреплен социальный опрос схожести брендов и концепций, и сумма иска вырасла до 313 млн евро.

Отметим, что в 2016 году Миндаугас и Гинтарас Марцинкявичюсы уступили 50% Mart Inn владельцу дистрибуторско-производственной компании Rivona и одного из трех крупнейших литовских ретейлеров Norfa Дайнюсу Дундулису.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Директор НАИП: В Беларуси высокие политические риски для иностранных инвесторов, но они не разбираются, кто кого здесь обижает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика