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Директор НАИП: В Беларуси высокие политические риски для иностранных инвесторов, но они не разбираются, кто кого здесь обижает
10.01.2017 09:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. Для приходя прямых иностранных инвестиций на белорусские предприятия уровень их рентабельности должен покрывать политические риски инвестирования в экономику страны. Такое мнение высказала директор Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Наталья Никандрова 9 января в Минске на заседании круглого стола "Предприятия несут убытки: кризис или нежелание изменить ситуацию?".
"Если мы говорим о привлечении прямых инвестиций на предприятие, то, конечно, никто не пойдет на убыточное предприятие, если это не компания, которая занимается скупкой ненужных активов. Поэтому для того чтобы предложить что-то и заинтересовать какого-то инвестора, необходим определенный уровень рентабельности", — отметила глава НАИП.
При этом по словам Никандровой, привлекательной для инвестора может стать рентабельность, которая покрывает не только действующие ставки по кредитам, но и так называемые страновые риски.
"Не торопятся инвесторы. У нас, почему-то, считается, высокий политический риск. Что такое политический риск? Это риск заголовков — когда за рубежом анализируют нашу прессу и видят громкие заголовки, где какого инвестора обидели. Соответственно, никто не разбирается, что происходит, кого там в самом деле обидели, и делают выводы", — сказала она
"Только когда предприятие будет достаточно прибыльным, достаточно рентабельным, только в таком случае можно договориться об использовании различных финансовых инструментов для привлечения инвесторов. Это может быть допэмиссия акций и так далее", — отметила Никандрова.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Директор НАИП: В Беларуси высокие политические риски для иностранных инвесторов, но они не разбираются, кто кого здесь обижает
Минск, 10 января. Для приходя прямых иностранных инвестиций на белорусские предприятия уровень их рентабельности должен покрывать политические риски...
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