|
Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 10 января 2017 года
10.01.2017 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. На 10 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,9597 белорусского рубля (19.597 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,065 (20.650)
Российский рубль (за 100) — 3,2723 (327,23)
Украинская гривна (за 100) — 7,2649 (726,49)
Корзина валют — 0,2559
По сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос на 0,59 копейки (59 рублей; 0,30%), евро — снизился на 0,26 копейки (26 рублей; 0,13%), российского рубля (за 100) — на 0,46 копейки (0,46 рубля за единицу; 0,14%), гривны (за 100) — вырос на 2,19 копейки (2,19 рубля за единицу; 0,30%). Курс корзины валют не изменился по сравнению с предыдущим днем и вырос на 0,67% по сравнению с показателем на конец 2016 года.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,0537, "доллар/российский рубль" — 59,8875, "доллар/гривна" — 26,975.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 10 января в 8.55 доллар покупали по 1,935—1,956 (19.350—19.560) и продавали по 1,962—1,972 (19.620—19.720) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 0,42 копейки (до 1,9477 рубля), или на 42 рубля (до 19.477), продажи — на 0,13 копейки (до 1,9667 рубля), или на 13 рублей (до 19.667).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,94—1,95 (19.400—19.500) при покупке, 1,96—1,97 (19.600—19.700) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 10 января 2017 года
Минск, 10 января. На 10 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9597 белорусского рубля...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии