﻿ Беларусь в 2017 году снизит кредитование госпрограмм до Br1,9 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь в 2017 году снизит кредитование госпрограмм до Br1,9 млрд

10.01.2017 09:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Объем директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году в Беларуси составит 1,9 миллиарда рублей.

Беларусь в 2017 году снизит кредитование госпрограмм до Br1,9 млрд
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь надеется до конца года получить третий транш кредита ЕФСР

Такое решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси №1102 от 29 декабря 2016 года. Документ во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, белорусским комбанкам также предлагается в 2017 году осуществлять директивное кредитование жилищного строительства и кредитование организаций, которые завершают строительство объектов в рамках госпрограмм. В случае, если объемы кредитования будут превышать установленные лимиты, выдача кредитов будет идти на коммерческих условиях.

Документ вступил в силу с 1 января 2017 года.На 2016 год лимит директивного кредитования был установлен на уровне 2,8 миллиарда рублей, однако в течение года он неоднократно корректировался.

Вместе с тем, данные Минфина свидетельствуют, что в течение первых трех кварталов года господдержка реального сектора существенно сократилась, как и объем выданных новых кредитов.

Согласно условиям получения кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), в 2016 году максимальный объем новых директивных кредитов не должен превысить 2,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 2 миллиарда рублей.

В 2016 году Беларусь так и не смогла получить третий транш кредита ЕФСР, хотя не выполнила только несколько показателей из своих обязательств, причем эти показатели были не директивными, а индикативными.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директивное кредитование экономики существенно сократится по сравнению с минувшим годом, таким образом республика впишется в желаемые ЕФСР параметры и сможет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Maxima не оставляет надежд "засудить" Mart Inn "за присвоение концепции"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика