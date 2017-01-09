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Беларусь в 2017 году снизит кредитование госпрограмм до Br1,9 млрд
10.01.2017 09:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Объем директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году в Беларуси составит 1,9 миллиарда рублей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси №1102 от 29 декабря 2016 года. Документ во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Как отмечается в документе, белорусским комбанкам также предлагается в 2017 году осуществлять директивное кредитование жилищного строительства и кредитование организаций, которые завершают строительство объектов в рамках госпрограмм. В случае, если объемы кредитования будут превышать установленные лимиты, выдача кредитов будет идти на коммерческих условиях.
Документ вступил в силу с 1 января 2017 года.На 2016 год лимит директивного кредитования был установлен на уровне 2,8 миллиарда рублей, однако в течение года он неоднократно корректировался.
Вместе с тем, данные Минфина свидетельствуют, что в течение первых трех кварталов года господдержка реального сектора существенно сократилась, как и объем выданных новых кредитов.
Согласно условиям получения кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), в 2016 году максимальный объем новых директивных кредитов не должен превысить 2,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 2 миллиарда рублей.
В 2016 году Беларусь так и не смогла получить третий транш кредита ЕФСР, хотя не выполнила только несколько показателей из своих обязательств, причем эти показатели были не директивными, а индикативными.
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Директивное кредитование экономики существенно сократится по сравнению с минувшим годом, таким образом республика впишется в желаемые ЕФСР параметры и сможет...
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