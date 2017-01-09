МИНСК, 10 янв — Sputnik. Объем директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году в Беларуси составит 1,9 миллиарда рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь надеется до конца года получить третий транш кредита ЕФСР

Такое решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси №1102 от 29 декабря 2016 года. Документ во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, белорусским комбанкам также предлагается в 2017 году осуществлять директивное кредитование жилищного строительства и кредитование организаций, которые завершают строительство объектов в рамках госпрограмм. В случае, если объемы кредитования будут превышать установленные лимиты, выдача кредитов будет идти на коммерческих условиях.

Документ вступил в силу с 1 января 2017 года.На 2016 год лимит директивного кредитования был установлен на уровне 2,8 миллиарда рублей, однако в течение года он неоднократно корректировался.

Вместе с тем, данные Минфина свидетельствуют, что в течение первых трех кварталов года господдержка реального сектора существенно сократилась, как и объем выданных новых кредитов.

Согласно условиям получения кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), в 2016 году максимальный объем новых директивных кредитов не должен превысить 2,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 2 миллиарда рублей.

В 2016 году Беларусь так и не смогла получить третий транш кредита ЕФСР, хотя не выполнила только несколько показателей из своих обязательств, причем эти показатели были не директивными, а индикативными.