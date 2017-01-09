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"Акватрайплу" Чижа не досталось лицензии на импорт алкоголя

10.01.2017 10:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило перечень импортеров алкогольных напитков и виноматериалов на 2017 год — он сократился ровно на одну компанию, которой стал принадлежащий опальному белорусскому бизнесмену Юрию Чижу "Акватрайпл".

"Акватрайплу" Чижа не досталось лицензии на импорт алкоголя
© Sputnik / Виктор Толочко
Источник: Чижа еще не помиловали

Как отмечается в материалах МАРТ, в перечне поставщиков — 28 компаний, по сравнению с 2016 годом их перечень не изменился, за исключением позиции "Акватрайпла", которому в этом году такой квоты не досталось.

В 2016 году в Беларусь импортный алкоголь поставляли 29 компаний, в том числе представители ритейла (Евроторг и Табак-Инвест) и производители (Минск Кристалл, Минский завод виноградных вин и др.). Входящая в холдинг Чижа "Трайпл" компания "Акватрайпл" поставляла в Беларусь виноградные и игристые вина, а также коньяк. 

Чиж и еще пять топ-менеджеров "Трайпла" были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации. Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года. Тогда эксперты заявили о том, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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МАРТ определил импортеров алкогольных напитков и виноматериалов на 2017 год, их число сократилось ровно на одну компанию.

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