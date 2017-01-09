Правительство Беларуси постановлением №1102 от 29 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий на 2017 год. Согласно опубликованному 10 января Национальным правовым интернет-порталом тексту , объем директивного кредитования будет снижен на 32,1% по сравнению в 2016-м годом до 1,9 млрд рублей.

Кредитование в рамках мероприятий государственных программ запланировано на год в сумме 1,3 млрд рублей (основной объем, более 1 млрд рублей, предназначен под госпрограмму развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы); кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства – 270,3 млн рублей; кредитование организаций, реализующих инфраструктурные проекты – 257,6 млн рублей; кредитование физлиц в рамках решений президента – 61,8 млн рублей.

Согласно документу, основной объем директивных кредитов пойдет через Белагропромбанк (708,5 млн рублей) и Беларусбанк (570,5 млн рублей).

Несмотря на урезание директивного кредитования, государство продолжит поддержку нескольких крупных проектов частного бизнеса. В планах есть 54,8 млн рублей для проектов ООО «Велес-Мит» и ИООО «Белдан». Как сообщал TUT.BY, в обоих случаях речь идет о строительстве свиноводческих комплексов. Нефтетрейдеру, бывшему партнеру Чижа Алексею Олексину в 2015 году указом президента был выделен участок под Молодечно. Николай Говорко развивает в Ляховичском районе свиноводческий комплекс по датским технологиям «Белдан».

Кроме того, продолжится финансирование проекта по развитию обувного компании «Марко» Николая Мартынова.

Как ранее сообщалось, накачка белорусской экономики директивными кредитами во многом стала причиной кризиса, дисбалансов и нынешней рецессии. Но с 2015 года правительство заметно сокращает нерыночные вливания. Сокращение директивного кредитования контролируется матрицей программы с ЕФСР и потенциальной программой с МВФ.