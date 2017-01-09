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Директивные кредиты урезали на треть
10.01.2017 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство Беларуси постановлением №1102 от 29 декабря утвердило общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий на 2017 год. Согласно опубликованному 10 января Национальным правовым интернет-порталом
Кредитование в рамках мероприятий государственных программ запланировано на год в сумме 1,3 млрд рублей (основной объем, более 1 млрд рублей, предназначен под госпрограмму развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы); кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства – 270,3 млн рублей; кредитование организаций, реализующих инфраструктурные проекты – 257,6 млн рублей; кредитование физлиц в рамках решений президента – 61,8 млн рублей.
Согласно документу, основной объем директивных кредитов пойдет через Белагропромбанк (708,5 млн рублей) и Беларусбанк (570,5 млн рублей).
Несмотря на урезание директивного кредитования, государство продолжит поддержку нескольких крупных проектов частного бизнеса. В планах есть 54,8 млн рублей для проектов ООО «Велес-Мит» и ИООО «Белдан». Как
Кроме того, продолжится финансирование
Как ранее сообщалось, накачка белорусской экономики директивными кредитами во многом стала причиной кризиса, дисбалансов и нынешней рецессии. Но с 2015 года правительство заметно сокращает нерыночные вливания. Сокращение директивного кредитования контролируется матрицей программы с ЕФСР и потенциальной программой с МВФ.
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Несмотря на урезание директивного кредитования, государство продолжит поддержку нескольких крупных проектов частного бизнеса.
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