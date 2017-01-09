— Такое ощущение, что на мне шла отработка этой схемы. Еще в 2012 году «МинСервисТранс» оспорил сделку купли-продажи компании «Вежабелинвест», которая продала мне офис на Машерова. Сделка была признана недействительной из-за заниженной стоимости. Казалось бы, причем здесь я? Два юрлица между собой что-то не поделили, а страдают добросовестные покупатели.

Самое интересное, что обе компании, участвующие в сделке купли-продажи имущественного комплекса «Вежабелинвест» (продавец «МинСервисТранс» и покупатель «Арговест»), фактически имеют одного и того же владельца. Они принадлежат Сергею Осипову, который и принимал все распорядительные решения, в том числе продавал квартиры и офисы отдельным собственникам.

Сама по себе заниженная цена сделки не могла послужить причиной расторжения договора купли-продажи имущественного комплекса. Но когда продавец объявил себя банкротом, то управляющий в процедуре банкротства смог воспользоваться предоставленным ему законодательством правом оспорить сделки должника, которыми должник умышленно нанес вред интересам кредиторов. По словам адвоката Оксаны Чебушевой, основанием таких исков являются нормы Закона Республики Беларусь «О банкротстве».

— В зале суда выяснилось, что у «МинСервисТранс» были кредитные обязательства перед Белорусским народным банком на сумму порядка $500 тыс., и они не выполнены, — рассказывает Сергей К. — Кредит был обеспечен залогом, который исчез при загадочных обстоятельствах. Со слов судьи, против работника банка возбуждалось уголовное дело. Специалисты банка совершили уголовное преступление, вернув залог недобросовестному заемщику, а крайними оказались добросовестные покупатели. Несмотря на всю очевидность ситуации, судья вынесла решение не в мою пользу. Даже ходатайство о том, что я приобретал помещение как физлицо (а такие дела не могут рассматриваться хозяйственным судом), ни на что не повлияло — мое дело не передали в другую инстанцию. Я дошел до Верховного суда, но и там проиграл дело. Люди в судейских мантиях просто творят чудеса!