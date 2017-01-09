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Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в ноябре 2016 года снизилось более чем на 123 млн долларов США
10.01.2017 10:56 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. В январе—ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов США, сообщил Национальный банк.
За 11 месяцев прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами составил 58 млрд 855,3 млн долларов США, что на 10,1% меньше, чем за январь—ноябрь 2015 года, экспорт — 26 млрд 993,9 млн (на 10,4% меньше), импорт — 26 млрд 861,4 млн (на 9,9% меньше).
Марина Носова, БелаПАН.
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Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в ноябре 2016 года снизилось более чем на 123 млн долларов США
Минск, 10 января. В январе—ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов США, сообщил Национальный...
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