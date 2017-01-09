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Иск Maxima к белорусскому Mart Inn будет рассматривать литовский суд
10.01.2017 11:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Иск литовского ритейлера Maxima Grupe к белорусскому оператору сетевой торговли "Март Инн Фуд" о присвоении концепции оформления торговых залов, бренда и логотипа по решению Верховного суда Литвы будет рассматриваться на территории Литовской Республики.
© Sputnik/
Maxima обвиняет Mart Inn в копировании дизайна и бизнес-концепции
ИООО "Март Инн Фуд" является резидентом Беларуси и занимается сетевой торговлей. В сети компании — около 30 магазинов в разных городах страны. Ранее не исключалось, что рассмотрение иска будет вестись белорусским судом, по месту нахождения ответчика.
В свою очередь в "Март Инн Фуд" отказались от комментариев, заметив, что уже высказывались ранее относительно перспективы судебного спора.
"Уже все сказано, на данный момент у нас больше нет комментариев", — сказала Sputnik представитель компании Светлана Панфилова.
Как ранее сообщал Sputnik, Maxima осенью 2015 года подала
Еще осенью 2015 года белорусские СМИ отмечали, что судебный иск может являться частью
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Такое решение вынес Верховный суд Литвы, ранее не исключалось, что дело будет рассматриваться белорусским судом, поскольку ответчик – резидент Беларуси.
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