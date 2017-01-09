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Иск Maxima к белорусскому Mart Inn будет рассматривать литовский суд

10.01.2017 11:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Иск литовского ритейлера Maxima Grupe к белорусскому оператору сетевой торговли "Март Инн Фуд" о присвоении концепции оформления торговых залов, бренда и логотипа по решению Верховного суда Литвы будет рассматриваться на территории Литовской Республики.

Иск Maxima к белорусскому Mart Inn будет рассматривать литовский суд
© Sputnik/
Maxima обвиняет Mart Inn в копировании дизайна и бизнес-концепции

ИООО "Март Инн Фуд" является резидентом Беларуси и занимается сетевой торговлей. В сети компании — около 30 магазинов в разных городах страны. Ранее не исключалось, что рассмотрение иска будет вестись белорусским судом, по месту нахождения ответчика.

В свою очередь в "Март Инн Фуд" отказались от комментариев, заметив, что уже высказывались ранее относительно перспективы судебного спора.

"Уже все сказано, на данный момент у нас больше нет комментариев", — сказала Sputnik представитель компании Светлана Панфилова.

Как ранее сообщал Sputnik, Maxima осенью 2015 года подала иск в Вильнюсский окружной суд на владельцев управляющей белорусской сетью компании Mart Inn Food Гинтараса Марцинкявичюса, Эгле Марцинкявичюте и Миндагаускаса Марцинкявичюса, обвинив их в "копировании бизнеса". По оценке истца, сумма ущерба оценивалась в 313 миллионов евро. Однако рассмотрение дела было приостановлено, поскольку оно не входило в юрисдикцию Вильнюсского окружного суда. Тогда же истцы заявили о том, что могут требовать рассмотрения дела в Литве, так как владельцы Mart Inn являются гражданами Литвы и миноритарными акционерами Maxima. 

Еще осенью 2015 года белорусские СМИ отмечали, что судебный иск может являться частью корпоративной войны внутри VP grupe, которая выплеснулась наружу в этом году. Ее главные участники — основной акционер VP grupe и Maxima grupė, самый богатый литовец мира Нериюс Нумавичюс и совладелец Mart Inn Миндагаускас Марцинкявичюс.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение вынес Верховный суд Литвы, ранее не исключалось, что дело будет рассматриваться белорусским судом, поскольку ответчик – резидент Беларуси.

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