Литва приветствует решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств через аэропорт «Минск», но ждет ответа по поводу режима передвижения жителей приграничья. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии lrytas.tv .

По словам министра, такой порядок въезда — только через Национальный аэропорт «Минск» не особо актуален литовцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.

«Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года обсуждаем так называемое соглашение о малом приграничном движении, которое бы существенно упростило поездки для жителей приграничья по обе стороны границы», — заявил Линкявичюс.

«В этом вопросе мы все еще не получили ответа от Беларуси. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальнее передвижение наземным транспортом», — добавил он.

Напомним, малое приграничное движение хотят ввести для жителей 30−50 километровой приграничной зоны для упрощенного пересечения границы. Пока соглашение действует лишь на границе Беларуси и Латвии. Вопрос о малом приграничном движении с Польшей и Литвой пока остается на повестке дня.

9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств, в том числе и граждан ЕС.