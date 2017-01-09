|
МИД Литвы: самолет - это хорошо, но ждем решения по жителям приграничья
10.01.2017 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Литва приветствует решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств через аэропорт «Минск», но ждет ответа по поводу режима передвижения жителей приграничья. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии
По словам министра, такой порядок въезда — только через Национальный аэропорт «Минск» не особо актуален литовцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.
«Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года обсуждаем так называемое соглашение о малом приграничном движении, которое бы существенно упростило поездки для жителей приграничья по обе стороны границы», — заявил Линкявичюс.
«В этом вопросе мы все еще не получили ответа от Беларуси. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальнее передвижение наземным транспортом», — добавил он.
Напомним,
9 января президент Беларуси Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года обсуждаем так называемое соглашение о малом приграничном движении, которое бы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии