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Белорусский рубль снизился ко всем основным валютам на биржевых торгах
10.01.2017 12:27 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. 10 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0160 рубля (0,77%) до 2,0810 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0043 рубля (0,22%) и составил 1,9640 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0034 рубля (0,10%) и составил 3,2757 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Накануне мировые цены на нефть снизились на опасениях, что сокращение производства нефти в странах ОПЕК и государствах — партнерах картеля вызовет скачок добычи сланцевого топлива в США. Во вторник утром марка Brent торгуется у отметки 55 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вторника вырос на 5,72 копейки, составив 59,9533 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 10 января. 10 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю. По итогам торгов курс...
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