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Определены специмпортеры алкогольной продукции на 2017 год
10.01.2017 12:41 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 10 января. Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году.
По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в новом списке 28 государственных и частных предприятий, в том чсиле ГП "Беларусьторг", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Белбакалея", ООО "Табак Инвест" (Минск), ОАО "Табаквинторг" (Гомель), ООО "Евроторг", СП "Перно Рикар Минск" ООО, СООО "Гарсия", СООО "Белвингрупп", УП "Диакония", ОАО "Минский завод игристых вин", ООО "Классические вина", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", КУП "Торговый центр "Радзивилловский" и другие.
В новый список не включена компания известного бизнесмена Юрия Чижа СООО "АкваТрайпл".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на...
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