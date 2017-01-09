Минск , 10 января. Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году.По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в новом списке 28 государственных и частных предприятий, в том чсиле ГП "Беларусьторг", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Белбакалея", ООО "Табак Инвест" (Минск), ОАО "Табаквинторг" (Гомель), ООО "Евроторг", СП "Перно Рикар Минск" ООО, СООО "Гарсия", СООО "Белвингрупп", УП "Диакония", ОАО "Минский завод игристых вин", ООО "Классические вина", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", КУП "Торговый центр "Радзивилловский" и другие.

В новый список не включена компания известного бизнесмена Юрия Чижа СООО "АкваТрайпл".



В 2016 году специмпортерами было 29 предприятий, 2015-м — 35.



Система ввоза алкоголя в Беларусь изменилась в 2008 году после вступления в силу декрета президента № 3, который заменил квотирование импорта алкогольной продукции на институт специмпортеров. Последних выбирают по конкурсу. Импортировать алкогольные напитки после победы в конкурсе могут как государственные, так и негосударственные предприятия.



Согласно декрету № 2 от 11 апреля 2011 года, дорогие алкогольные напитки ввозятся в Беларусь в режиме свободного импорта.



Как сообщалось ранее, подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта", согласно которому предусмотрена отмена исключительных прав государства на осуществление импорта алкогольных напитков. Пока данный законопроект не принят.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определены специмпортеры алкогольной продукции на 2017 год Минск, 10 января. Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на...

Марина Носова, БелаПАН.