МИНСК, 10 янв — Sputnik. Граждане Беларуси за 2016 год продали на чистой основе наличной и безналичной валюты на 1,89 миллиардов долларов, свидетельствуют данные статистики Национального банка страны.

По данным Нацбанка, на наличном рынке чистая продажа валюты населением составила 2,4 миллиарда долларов.

Всего за 2016 год граждане купили наличной и безналичной валюты на 5 миллиардов 723,4 миллиона долларов, продали — 7 миллиардов 617,5 миллионов долларов в эквиваленте.

В декабре физлица всего купили валюты на 545,5 миллионов долларов, что стало максимальным объемом покупки за второе полугодие. По сравнению с ноябрем объем покупки валюты вырос на 20,8%.

За декабрь граждане продали наличной и безналичной валюты на 644,2 миллиона долларов, что всего на 5,5% больше по сравнению с ноябрем. Сальдо чистой продажи валюты в декабре (с учетом сделок на наличном и безналичном рынках) составило 98,7 миллионов долларов, это минимальный показатель за второе полугодие.

На наличном валютном рынке за декабрь граждане продали 568,7 миллионов долларов (на 6,9% больше ноября), купили — 401 миллион долларов, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

За 2016 год субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили валюты на 16,35 миллиардов долларов, продали — 16,14 миллиардов долларов, чистая продажа составила 206,1 миллион долларов.