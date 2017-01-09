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Белорусы за 2016 год продали валюты на $1,9 млрд больше, чем купили
10.01.2017 12:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Граждане Беларуси за 2016 год продали на чистой основе наличной и безналичной валюты на 1,89 миллиардов долларов, свидетельствуют данные статистики Национального банка страны.
© Sputnik/ Евгений Казарцев
По данным Нацбанка, на наличном рынке чистая продажа валюты населением составила 2,4 миллиарда долларов.
Всего за 2016 год граждане купили наличной и безналичной валюты на 5 миллиардов 723,4 миллиона долларов, продали — 7 миллиардов 617,5 миллионов долларов в эквиваленте.
В декабре физлица всего купили валюты на 545,5 миллионов долларов, что стало максимальным объемом покупки за второе полугодие. По сравнению с ноябрем объем покупки валюты вырос на 20,8%.
За декабрь граждане продали наличной и безналичной валюты на 644,2 миллиона долларов, что всего на 5,5% больше по сравнению с ноябрем. Сальдо чистой продажи валюты в декабре (с учетом сделок на наличном и безналичном рынках) составило 98,7 миллионов долларов, это минимальный показатель за второе полугодие.
На наличном валютном рынке за декабрь граждане продали 568,7 миллионов долларов (на 6,9% больше ноября), купили — 401 миллион долларов, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
За 2016 год субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили валюты на 16,35 миллиардов долларов, продали — 16,14 миллиардов долларов, чистая продажа составила 206,1 миллион долларов.
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Спрос на наличную валюту колебался в течение года, но с октября начал плавно расти, а в декабре вырос почти на 23% по сравнению с ноябрем.
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