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Бизнесмен купил долю ЕБРР в РРБ-Банке
10.01.2017 13:06 — Новости Экономики | БДГ
Семья Цыбулиных стала владельцами 22,25% акций РРБ-Банка, выкупив их у ЕБРР и Немецкого общества по инвестициям и развитию.
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До сделки ЕБРР владел 13,91% акций РРБ-Банка, DEG принадлежало 8,34% акций белорусского банка
Покупателями акций стали бизнесмены Валентин и Елена Цыбулины, а сумма сделки, по неофициальным данным, составила порядка 1,6 млн долларов. Сын Цыбулиных Сергей вошел в состав совета директоров.
На сайте банка в разделе «Акционеры» уже появилась информация о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Дикрис», которое принадлежит Цыбулиным, является акционером банка.
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Семья Цыбулиных стала владельцами 22,25% акций РРБ-Банка, выкупив их у ЕБРР и Немецкого общества по инвестициям и развитию.
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