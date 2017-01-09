Семья Цыбулиных стала владельцами 22,25% акций РРБ-Банка, выкупив их у ЕБРР и Немецкого общества по инвестициям и развитию.

Как сообщает sputnik.by со ссылкой на данные БВФБ, Европейский банк реконструкции и развития и Немецкое общество по инвестициям и развитию вышли из состава акционеров РРБ-Банка в связи с продажей своих пакетов акций.

До сделки ЕБРР владел 13,91% акций РРБ-Банка, DEG принадлежало 8,34% акций белорусского банка

Покупателями акций стали бизнесмены Валентин и Елена Цыбулины, а сумма сделки, по неофициальным данным, составила порядка 1,6 млн долларов. Сын Цыбулиных Сергей вошел в состав совета директоров.

На сайте банка в разделе «Акционеры» уже появилась информация о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Дикрис», которое принадлежит Цыбулиным, является акционером банка.