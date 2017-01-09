В ноябре белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 0,8% к ноябрю 2015 года — до 2,506 млрд долларов, что стало худшим результатом с июля-2016. При этом к октябрю 2016 года экспорт снизился на 2,2%. За одиннадцать месяцев снижение экспорта составило 10,4%, за пределами страны продано товаров и услуг на 26,9994 млрд долларов. При этом сальдо торговли товарами и услугами за месяц снизилось почти в два раза и было заметно ниже аналогичного периода 2015 года: 132,5 млн долларов против 313,7 млн долларов в январе-ноябре 2015 года, сообщает Нацбанк .

Импорт товаров и услуг в январе-ноябре упал на 9,9% — до 26,861 млрд.

По итогам одиннадцати месяцев продолжило расти отрицательное сальдо торговли товарами — минус 2,085 млрд долларов, +22,2% к январю-ноябрю 2015 года.

Экспорт товаров в январе-ноябре 2016 года сократился на 13,4% — до 20,884 млрд долларов, импорт — на 11%, до 22,969 млрд.

Сальдо торговли услугами по итогам одиннадцати месяцев оказалось положительным — 2,217 млрд долларов, показатель прошлого года превзойден на 9,7%. Экспорт услуг вырос на 1,7% — до 6,110 млрд долларов. Импорт снизился на 2,4%, составив 3,892 млрд долларов.

По итогам 2015 года экспорт товаров и услуг упал на 24,1% — до 32,883 млрд, импорт сократился на 25,4% — до 32,677 млрд. Сальдо хотя и таяло, но удержалось в плюсе — 205,7 млн долларов против минус 483,8 млн в 2014 году.

Белорусский экспорт серьезно забуксовал во второй половине 2015 года, когда к падению цен на нефтепродукты и нефть добавился спад цен и спроса на калийные удобрения . Кроме того, неблагоприятная ценовая конъюнктура портит выручку сельхозэкспорту , который заметно растет в натуральном выражении. Прогноз на 2017 год по основным сырьевым рынкам пока остается не очень оптимистичным .