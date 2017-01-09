Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о готовности российских властей по примеру Беларуси открыть краткосрочный въезд на свою территорию для граждан ряда стран, в том числе ЕС. При этом, по словам представителя Кремля, учитывая наличие института Союзного государства, не вызывает сомнения, что все необходимые консультации с российской стороной Минск провел, прежде чем принять такое решение, сообщает ТАСС .

«Не готов ответить на этот вопрос», — сказал представитель Кремля, комментируя предложение последовать примеру соседнего государства.

Решение Минска открыть краткосрочный безвизовый въезд в страну для граждан ряда государств Песков назвал «абсолютно внутренним делом Беларуси». «Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — прокомментировал Песков. Он заверил, что «при принятии таких решений, безусловно, отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу».

Говоря о том, согласовывала ли свои действия Беларусь с Россией, пресс-секретарь президента добавил, что «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно».

Напомним, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию страны граждан 80 иностранных государств. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.