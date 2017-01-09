МИНСК, 10 янв — Sputnik. Владельцы агроусадеб смогут заниматься организацией банкетов и свадеб без оформления статуса индивидуального предпринимателя, но уведомить об этом налоговые органы будет необходимо.

В октябре 2016 года Минспорта и министерство по налогам и сборам анонсировали готовящиеся изменения в указ президента о развитии агротуризма. Новации предусматривали, что будет ограничен перечень услуг, которыми смогут заниматься агроусадьбы. Таким образом власти планировали вывести на чистую воду владельцев коттеджей, которые де-факто занимаются гостинично-ресторанным бизнесом, но платят минимальные налоги, поскольку имеют статус субъектов агротуризма.

"Планируется предоставить владельцам усадеб возможность заявлять в налоговые органы о том, какие же услуги они оказывают своим туристам. И если владелец захочет принимать у себя свадьбы или другие развлекательные мероприятия, ему необходимо будет написать заявление в налоговую. Оформлять статус индивидуального предпринимателя при этом вовсе не обязательно", — приводит во вторник газета "СБ: Беларусь сегодня" слова заместителя министра по налогам и сборам Светланы Шевченко в ходе общественного обсуждения законопроекта.

Со своей стороны министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко заявил, что "позиция министерства — найти взаимоприемлемые решения". "Никто не собирается рубить сплеча и применять только запретительные меры", — добавил министр.

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано около 2,2 тысяч агроусадеб. Из них, по оценкам специалистов, около 10% занимаются организацией банкетов, корпоративов и свадеб.

Ранее Светлана Шевченко в ходе круглого стола в МПЦ Sputnik заявляла, что проект изменений и дополнений в указ №327 "О развитии агротуризма" не предусматривает изменения порядка налогообложения владельцев усадеб, поэтому налоговая нагрузка на них не увеличится.

Шевченко считает, что в обновленном указе следует более четко прописать, какие именно услуги могут оказывать агроусадьбы. В числе этих услуг будут сдача жилья внаем, приготовление пищи из продуктов местного производства, катание на лошадях, ознакомление с природой и историей края, а также проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. "Свадьбы и банкеты сюда не входят", — заметила Шевченко.

Она объяснила, что указ №372 в его нынешней редакции содержит норму, по которой в перечень услуг включен пункт "иное". Именно его и трактуют столь вольно владельцы тех усадеб, которые организуют в них свадьбы, банкеты и корпоративы. "Не должно быть двоякого толкования, это надо исключить", — подчеркнула Шевченко.