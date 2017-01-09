Во-первых, она зеленая, во-вторых — это хорошо: черная нефть содержит больше примесей. А нефть, которую добывают на новом месторождении "Угольское", считается настолько качественной, что геологи говорят, ее можно заливать прямиком в трактор. Рабочие, обслуживающие новую скважину, от таких радикальных проявлений любви к новой нефти все же предостерегают. Как новое месторождение изменит нашу жизнь (и изменит ли), разбиралась корреспондент Sputnik Елена Васильева.

На месте скважины в новом нефтяном месторождении под Речицей холодно, снежно, но журналисты благоговейно выдыхают: чувствуете, под нами — "нефть журчит"! Нефти под нами, признаем, немного, около 1,7 миллиона тонн, но геолог оправдывает радость белорусов новой скважине: "Мы народ маленький, но гордый. И скважина у нас небольшая, но для Беларуси очень своевременная". В том числе и потому, что освоение Угольского месторождения дало возможность предположить нахождение нефти на соседней территории.



© Sputnik / Виктор Толочко Расположенное в Гомельской области новое месторождение получило название Угольское

Работники, обслуживающие скважину, говорят, что у каждой свой характер, свои больные места. Корреспонденты Sputnik разбирались, какой характер у новой белорусской нефти, насколько ее хватит, и пытались выяснить главное — какова же ее себестоимость.

"Dior!"

Василий Михайлович, оператор по добычи нефти и газа, поворачивает кран, нефтяная эмульсия как водопроводная вода журчит в трубах и каплет в мензурку зеленовато-коричневая плотная смесь. Потом она отстоится, на дне осядет парафин, примеси, а вверху останется чистая нефть. Журналисты потянулись к нефти, желая знать о ней все, от цены за баррель до запаха.



© Sputnik / Виктор Толочко Зеленовато-коричневая плотная смесь - нефтяная эмульсия

"Ну что, Dior?" — спросил Василий Михайлович. "Еще какой!" — подтвердили журналисты.



© Sputnik / Виктор Толочко Василий Ласица, оператор по добычи нефти и газа, показывает журналистам добытую нефть

Узнать цену за баррель угольской нефти несколько сложнее, в "Белоруснефти" подтверждают, что эксплуатационные затраты, которые в Угольском месторождении выше, чем в других белорусских нефтяных месторождениях, сказываются и на себестоимости нефти.

"В расчете себестоимости добычи нефти учитывается и амортизация скважин. Проектная глубина скважины №1 Угольского месторождения — 5,2 километра, соответственно, повышаются и эксплуатационные затраты", — пояснил корреспонденту Sputnik Сергей Стельмашок, начальник Нефтегазодобывающего управления "Речицанефть".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:41 / 4.49Mb / ) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Добыча нефти в новом месторождении "Угольское"

В стенгазете "Белоруснефти" новому месторождению отведена отдельная полоса, материал о новом месторождении озаглавлен не без патетики: "Запас прочности". Запас относительно мировых запасов, признаем, капля в море, но для Беларуси, ввиду отсутствия у нас нефтяного моря, капля значимая.



© Sputnik / Виктор Толочко Мастер новой нефтяной скважины Руслан Москаленко

"Геологические запасы оцениваются примерно в 1,7 миллиона тонн, извлекаемые запасы будут уточнены после бурения скважины №2. Когда определимся с извлекаемыми запасами, можно будет говорить о рациональной разработке месторождения, среднесуточном уровне добычи нефти и периоде его использования. Сегодня в сутки добываем сорок тонн", — пояснил Стельмашок.

Политики здесь нет

"Любая нефтедобывающая компания заинтересована в том, чтобы наращивать добычи нефти, а в Беларуси ввиду ограниченности ресурсов это задача номер один для всех государственных институтов. Это исполнение плана геологоразведочных работ, это работа, которая увенчалась успехом. К сожалению, так бывает не всегда", — пояснил Стельмашок, когда корреспондент Sputnik предположила, что новая нефть на большой глубине — не необходимость, а исполнение пожелания президента, который велел во что бы то ни стало обнаружить нефть.



© Sputnik / Виктор Толочко Работает скважина в Угольском месторождении

"У геологов есть аксиома — нужно разведать столько нефтяных запасов, сколько добывается. То есть, чтобы предприятие было успешным, нужно, чтобы прирост извлекаемых запасов был выше, чем ежегодное потребление нефти. Тогда считается, что компания ликвидна на рынке. Увы, ограниченная ресурсная база накладывает отпечаток на нашу деятельность", — сказал собеседник Sputnik.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 2:59 / 21.16Mb / ) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Интервью начальника Нефтегазодобывающего управления "Речицанефть"

В этом году планируется к бурению вторая скважина в Угольском месторождении. В Беларуси разведкой нефтяных месторождения занимается не только "Белоруснефть", но и РУП "Белгеология". Из 81 месторождения нефти разрабатываются только 62, остальные — нерентабельны, но и эти геологические запасы стоят на балансе.



© Sputnik / Виктор Толочко Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление - насос на скважине не нужен

"Причины нерентабельности различны: в одних месторождениях слишком вязкая нефть, в других мы пока не можем оказывать влияния на залежи. Все эти месторождения стоят у нас на балансе. Есть технологии, которые бы позволяли добывать нефть и в этих месторождениях, с помощью которых на несколько процентов можно было бы увеличить массу извлекаемых запасов. Но затраты будут несоизмеримы с эффектом, который мы получим. Другое дело, что технологии не стоят на месте и, возможно, с течением времени разработка и этих месторождений станет рентабельной", — предположили в управлении.

Легкую нефть — отдельным потоком

Нефть Угольского месторождения высокого качества — лучшего, чем та, которую белорусы закупают в России. Что будет с ней дальше — решит БНК (Белорусская нефтяная компания), ведущий экспортер нефтепродуктов из Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Легкая нефть, к которой принадлежит и нефть Угольского месторождения, собирается отдельным потоком

"Исходя из конъюнктуры цен на рынке, там определяют, что выгоднее: перерабатывать нашу нефть на белорусских предприятиях или продать за рубеж и получить валюту, за которую после купить нефть более низкого качества, а уже из нее произвести нефтепродукты и их реализовать на экспорт. Наше предприятие законтрактовано на реализацию нефти за рубеж, мы поставляем ее в Европу. Легкая нефть, к которой принадлежит и нефть Угольского месторождения, собирается отдельным потоком, реализуется на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Для нас как производителя выгоднее перерабатывать ее отдельным потоком и иметь большую маржу с реализованной тонны ", — пояснил начальник "Речицанефть".

Нефть камень точит

"Нет никакого нефтяного озера, непосредственно в таких порах нефть и находится. Это — керн, возьмите в руку, проведите пальцем — и нефть останется на пальце", — знакомил журналистов с нефтью Борис Дубинин, инженер-геолог, заместитель директора по геологоразведочным работам Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти "Белоруснефть".



© Sputnik / Виктор Толочко Керн — образец горной породы, извлеченный из скважины

Керн — столбик горной породы, поднятый, в нашем случае, с глубины в пять километров. В прошлом году весь белорусский нефтяной керн свезли в Гомель — там построено кернохранилище с современными требованиями, системой климат-контроля.

"Глядя на этот камешек, которому как минимум триста миллионов лет, изучая его, можно повысить качество добычи, разведки нефти. Например, два года назад "Белоруснефть" открыла две новые залежи в старом Ланско-старооскольском месторождении нефти. Месторождению уже почти пятьдесят лет, и тут у него появилась новая жизнь. Это стало возможно потому, что обратились к старому керну — комплексным исследованиям, которые проводились над ним. И стало ясно: у старого месторождения может быть еще одна залежь — чуть в стороне", — пояснил Дубинин.



© Sputnik / Виктор Толочко Борис Дубинин, инженер-геолог

К бурению скважины в районе Угольского месторождения нефти тоже шли буквально годами. Как перспективный объект в районе в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба был обозначен в 1997 году. В 1998 году на него подготовили паспорт. Но высокой степени уверенности в перспективности объекта не было — как минимум, потому, что глубина больше пяти километров.

"Объект из нашего поля зрения не уходил, и степень его перспективности была определена в 2014 году, когда воспользовались технологией сейсморазведки 3D, это новая технология, но ею мы владеем в совершенстве. Эти исследования позволили нам определить: здесь высока перспектива нахождения нефти, бурения подтвердило наши предположения", — рассказал геолог историю работы с месторождением.

"Мы сопоставили данные бурения на сопредельной площади и получили результат, который показал — именно на этой глубине могут находиться углеводороды. Под заложение скважины рекомендовали именно эту точку, а пробурив — убедились: порода насыщена углеводородами", — добавила геофизик сейсмической интерпретации Ольга Смеян.



© Sputnik / Виктор Толочко Для Ольги Смеян это первый проект такого уровня

Что важно — по соседству есть еще ряд подобных месторождений, но фразу "дадим вам еще нефти" геологи вслух не произносят. Говорят, пробурят — сообщат.

"Блоков, подобных Угольскому, достаточно много. Теперь в планах — обосновать перспективу бурения на других объектах", — рассказала Sputnik Ольга Грибовская, геолог отдела поисков и разведки залежей углеводородов.

Но узнать наверняка, есть ли там нефть и сколько ее, можно только после бурения.

Показав журналистам ряд карт и графиков, Борис Дубинин все же решил на пальцах, а точнее — на грибах объяснить белорусу, как искать нефть:

"Вы в лес за грибами куда идете? Туда, где, исходя из влажности и некоторых других факторов, ожидаете найти белые грибы. Так и мы — выбираем объект, в котором вероятны залежи углеводородов. Пришли в лес, ищете грибы. Моя супруга, например, говорит: здесь грибами пахнет, ищем здесь. У меня в поиске нефти другие поисковые критерии, но суть схожа".

"Покажите, как вы радовались"

"Ну расскажите, как вы радовались!" — уговаривали журналисты геологов. Геологи сдержанно подтверждали, что, разумеется, радовались.



© Sputnik / Виктор Толочко Новое месторождение нефти открыто в Речицком районе Гомельской области

"Нам радостно, что прогнозы подтверждаются, наша работа имеет результат. Для меня это первая скважина, которую я сопровождала с самого начала. Когда получили результаты испытаний, Борис Андреевич нас всех поздравил", — рассказала Ольга.

В интернете нефти радовались так:

Самую сдержанную, но самую искреннюю радость выразили операторы по добыче нефти и газа непосредственно у скважины: "Хорошо, что открыли. Значит, работа будет".