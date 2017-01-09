МИНСК, 10 янв — Sputnik. Белорусский рубль во вторник по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ослабел ко всем валютам, входящим в состав валютной корзины Нацбанка.

Как свидетельствуют данные БВФБ, по итогам торгов курсы составили:

доллара — 1,964 рубля за доллар,

евро — 2,081 рубля за евро,

российского рубля — 3,275 белорусских рублей за 100 российских.

Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами, курс доллара вырос на 0,0043 рубля или на 0,22%, курс евро — на 0,016 рублей или на 0,77%, российского рубля — на 0,0034 рубля или на 0,1%.

По сравнению с понедельником белорусский рубль ослабел к корзине валют на 0,27%, свидетельствуют данные Нацбанка.