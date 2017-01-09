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Открытие хрустального сосуда. Что значит "безвизовый указ" для Беларуси

10.01.2017 15:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Отмена виз для въезда в Беларусь на пять дней гражданам из развитых стран — это постепенный разворот страны от  закрытого заповедника социализма в сторону цивилизации. Немедленные последствия этого шага могут не впечатлить. Важнее то, какой сигнал власти Беларуси шлют как миру, так и своей собственной стране, приоткрывая ее для свежего воздуха извне.

Этот указ готовился как минимум с весны прошлого года. В марте глава МИД Владимир Макей анонсировал его деловым кругам. В мае министр намекнул, что документ задержится из-за «озабоченностей» ведомств, ответственных за миграцию — силовиков. В конце лета активно комментировать и раскрывать детали готовящегося указа начали в Минспорта и туризма. Это раздражало МИД как основного разработчика документа. Там коллег попросили «воздержаться от спекуляций». Судя по всему, чтобы не спугнуть. К Новому году указ уже несколько месяцев лежал на столе у президента, и вот, наконец-таки дозрел.

Итак, теперь иностранцы из 80 государств могут прилететь (но не приехать) в Беларусь на пять дней без визы.

Потекут ли в нашу страну реки туристов? Едва ли. По-прежнему нет дешевых авиалиний, развитой сети гостиниц по доступным ценам (а нормальных гостиниц в регионах — вообще), раскрученного привлекательного имиджа страны. Если потенциальные западные туристы что-то и знают о Беларуси, то это газетные клише о «последней диктатуре Европы».

Покупать дорогой билет на самолет для короткой поездки будет далеко не каждый турист даже из богатых стран. Скепсис уже слышен и от соседей. Глава МИД Литвы сказал, что большинство его сограждан ездят в Беларусь по земле и на них этот указ никак не повлияет.

Удобнее станет иностранным бизнесменам, большинство из которых приезжает как раз на короткий срок. Не то, чтобы для них получение визы было огромной проблемой. Но по-человечески неприятно начинать поездку в страну с необходимости отстоять в очереди в аэропорту и отдать двойную стоимость обычной визы. Либо заниматься этим заранее, собирая пакет документов.

Видимо, именно этот, бизнес-компонент был ключевым в убеждении всех белорусских госведомств в необходимости указа: стране нужны деньги и, лучше бы, от инвесторов. И лучше бы от западных.

Бизнес-климат, естественно, не вопрос одного лишь свободного въезда в страну. И никто не побежит вливать в Беларусь миллиарды, обрадовавшись экономии пары сотен евро на границе. Но человека встречают по одежке, а страну — по открытости дверей в нее. Иначе «ум», по которому должны провожать, просто некому будет оценить.

Пойдет ли теперь Евросоюз навстречу нам и упростит ли визовые требования для белорусов? Не должен, это несвязанные вещи. Переговоры даже об упрощении визового режима затянулись совсем по другим бюрократическим причинам и вряд ли закончатся в ближайшее время.

Говорить о безвизовом режиме пока и вовсе наивно. Грузия и Украина сделали такой жест, как мы вчера — отменили визы для развитых стран — больше 10 лет назад. В 2016-м они только приблизились к отмене виз с ЕС. И совсем не малой ценой.

Такой же шаг уже сделали Молдова, Кыргызстан, Армения и совсем недавно — Казахстан. Список стран для безвизового въезда у них всех разный, но везде есть ЕС и США. И нигде нет ограничения в пять дней. Получается, что даже в Евразийском союзе мы далеко не передовики — Западу не открылась лишь конфликтующая с ним Россия.

Даже само ограничение в пять дней — дань пережитку СССР, который до сих пор сохранился у нас. МИД пояснил: это именно тот срок, в течение которого иностранец может находиться в Беларуси без регистрации в ОВД.

Вчерашний указ — это не про окончательное открытие страны миру. Пока что мы имеем дело с успешной попыткой прогрессивных сил внутри госаппарата протолкнуть здравый смысл через коллективный менталитет административно-силовой вертикали.

Это решение — еще и пробный шар, за которым, по задумке его авторов, должны пойти следующие. Как в миграционной политике — расширение безвизового въезда за рамки аэропорта и пяти дней, так и шире — в бизнес-климате, снижении политических рисков и бюрократических препонов для иностранцев.

В середине 90-х Александр Лукашенко, отвечая прозападным оппонентам, заявил, что свое государство он «за цивилизованным миром не поведет». Через двадцать лет по указу все того же президента не чья-нибудь, а именно шенгенская виза в паспорте китайца и индуса объявляется «знаком качества», который позволит им въехать в Беларусь по тем же облегченным правилам, что и для «цивилизованного Запада».

В 2004-м, убеждая людей дать ему право переизбираться на третий срок, президент назвал Беларусь «хрустальным сосудом», который он «бережно и с трепетом несет, боясь его уронить, потому что уж очень он хрупкий и уязвимый». В этой фразе — вся охранительная и инертная сущность белорусского государства: не трогай лиха, пока тихо.

Но когда старые друзья уже не спасают, как раньше, а в хрустальном сосуде становится совсем душно от кризиса, приходится его приоткрывать. Указ президента — это, в первую очередь, символ. И сигнал, который власть шлет как за рубеж, так и всем ностальгирующим по прошлому внутри страны: Беларусь открывается миру. Да — пока, как умеет. Но хотя бы пытается.

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.

 
 
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Отмена виз для въезда в Беларусь на пять дней - это постепенный разворот страны от имиджа закрытого заповедника социализма в сторону цивилизации.

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