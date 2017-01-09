

Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Отмена виз для въезда в Беларусь на пять дней гражданам из развитых стран — это постепенный разворот страны от закрытого заповедника социализма в сторону цивилизации. Немедленные последствия этого шага могут не впечатлить. Важнее то, какой сигнал власти Беларуси шлют как миру, так и своей собственной стране, приоткрывая ее для свежего воздуха извне.

Этот указ готовился как минимум с весны прошлого года. В марте глава МИД Владимир Макей анонсировал его деловым кругам. В мае министр намекнул , что документ задержится из-за «озабоченностей» ведомств, ответственных за миграцию — силовиков. В конце лета активно комментировать и раскрывать детали готовящегося указа начали в Минспорта и туризма. Это раздражало МИД как основного разработчика документа. Там коллег попросили « воздержаться от спекуляций ». Судя по всему, чтобы не спугнуть. К Новому году указ уже несколько месяцев лежал на столе у президента, и вот, наконец-таки дозрел.

Итак, теперь иностранцы из 80 государств могут прилететь (но не приехать) в Беларусь на пять дней без визы.

Потекут ли в нашу страну реки туристов? Едва ли. По-прежнему нет дешевых авиалиний, развитой сети гостиниц по доступным ценам (а нормальных гостиниц в регионах — вообще), раскрученного привлекательного имиджа страны. Если потенциальные западные туристы что-то и знают о Беларуси, то это газетные клише о «последней диктатуре Европы».

Покупать дорогой билет на самолет для короткой поездки будет далеко не каждый турист даже из богатых стран. Скепсис уже слышен и от соседей. Глава МИД Литвы сказал, что большинство его сограждан ездят в Беларусь по земле и на них этот указ никак не повлияет .

Удобнее станет иностранным бизнесменам, большинство из которых приезжает как раз на короткий срок. Не то, чтобы для них получение визы было огромной проблемой. Но по-человечески неприятно начинать поездку в страну с необходимости отстоять в очереди в аэропорту и отдать двойную стоимость обычной визы. Либо заниматься этим заранее, собирая пакет документов.

Видимо, именно этот, бизнес-компонент был ключевым в убеждении всех белорусских госведомств в необходимости указа: стране нужны деньги и, лучше бы, от инвесторов. И лучше бы от западных.

Бизнес-климат, естественно, не вопрос одного лишь свободного въезда в страну. И никто не побежит вливать в Беларусь миллиарды, обрадовавшись экономии пары сотен евро на границе. Но человека встречают по одежке, а страну — по открытости дверей в нее. Иначе «ум», по которому должны провожать, просто некому будет оценить.

Пойдет ли теперь Евросоюз навстречу нам и упростит ли визовые требования для белорусов? Не должен, это несвязанные вещи. Переговоры даже об упрощении визового режима затянулись совсем по другим бюрократическим причинам и вряд ли закончатся в ближайшее время.

Говорить о безвизовом режиме пока и вовсе наивно. Грузия и Украина сделали такой жест, как мы вчера — отменили визы для развитых стран — больше 10 лет назад. В 2016-м они только приблизились к отмене виз с ЕС. И совсем не малой ценой.

Такой же шаг уже сделали Молдова, Кыргызстан, Армения и совсем недавно — Казахстан . Список стран для безвизового въезда у них всех разный, но везде есть ЕС и США. И нигде нет ограничения в пять дней. Получается, что даже в Евразийском союзе мы далеко не передовики — Западу не открылась лишь конфликтующая с ним Россия.

Даже само ограничение в пять дней — дань пережитку СССР, который до сих пор сохранился у нас. МИД пояснил : это именно тот срок, в течение которого иностранец может находиться в Беларуси без регистрации в ОВД.

Вчерашний указ — это не про окончательное открытие страны миру. Пока что мы имеем дело с успешной попыткой прогрессивных сил внутри госаппарата протолкнуть здравый смысл через коллективный менталитет административно-силовой вертикали.

Это решение — еще и пробный шар, за которым, по задумке его авторов, должны пойти следующие. Как в миграционной политике — расширение безвизового въезда за рамки аэропорта и пяти дней, так и шире — в бизнес-климате, снижении политических рисков и бюрократических препонов для иностранцев.

В середине 90-х Александр Лукашенко, отвечая прозападным оппонентам, заявил, что свое государство он «за цивилизованным миром не поведет». Через двадцать лет по указу все того же президента не чья-нибудь, а именно шенгенская виза в паспорте китайца и индуса объявляется «знаком качества», который позволит им въехать в Беларусь по тем же облегченным правилам, что и для «цивилизованного Запада».

В 2004-м, убеждая людей дать ему право переизбираться на третий срок, президент назвал Беларусь «хрустальным сосудом», который он «бережно и с трепетом несет, боясь его уронить, потому что уж очень он хрупкий и уязвимый». В этой фразе — вся охранительная и инертная сущность белорусского государства: не трогай лиха, пока тихо.

Но когда старые друзья уже не спасают, как раньше, а в хрустальном сосуде становится совсем душно от кризиса, приходится его приоткрывать. Указ президента — это, в первую очередь, символ. И сигнал, который власть шлет как за рубеж, так и всем ностальгирующим по прошлому внутри страны: Беларусь открывается миру. Да — пока, как умеет. Но хотя бы пытается.

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