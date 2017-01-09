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Открытие хрустального сосуда. Что значит "безвизовый указ" для Беларуси
10.01.2017 15:06 — Новости Экономики | Tut.by
Отмена виз для въезда в Беларусь на пять дней гражданам из развитых стран — это постепенный разворот страны от закрытого заповедника социализма в сторону цивилизации. Немедленные последствия этого шага могут не впечатлить. Важнее то, какой сигнал власти Беларуси шлют как миру, так и своей собственной стране, приоткрывая ее для свежего воздуха извне.
Этот указ готовился как минимум с весны прошлого года. В марте глава МИД Владимир Макей
Итак, теперь иностранцы из 80 государств могут прилететь (но не приехать) в Беларусь на пять дней без визы.
Потекут ли в нашу страну реки туристов? Едва ли. По-прежнему нет дешевых авиалиний, развитой сети гостиниц по доступным ценам (а нормальных гостиниц в регионах — вообще), раскрученного привлекательного имиджа страны. Если потенциальные западные туристы что-то и знают о Беларуси, то это газетные клише о «последней диктатуре Европы».
Покупать дорогой билет на самолет для короткой поездки будет далеко не каждый турист даже из богатых стран. Скепсис уже слышен и от соседей. Глава МИД Литвы сказал, что большинство его сограждан ездят в Беларусь по земле и на них этот указ никак
Удобнее станет иностранным бизнесменам, большинство из которых приезжает как раз на короткий срок. Не то, чтобы для них получение визы было огромной проблемой. Но по-человечески неприятно начинать поездку в страну с необходимости отстоять в очереди в аэропорту и отдать двойную стоимость обычной визы. Либо заниматься этим заранее, собирая пакет документов.
Видимо, именно этот, бизнес-компонент был ключевым в убеждении всех белорусских госведомств в необходимости указа: стране нужны деньги и, лучше бы, от инвесторов. И лучше бы от западных.
Бизнес-климат, естественно, не вопрос одного лишь свободного въезда в страну. И никто не побежит вливать в Беларусь миллиарды, обрадовавшись экономии пары сотен евро на границе. Но человека встречают по одежке, а страну — по открытости дверей в нее. Иначе «ум», по которому должны провожать, просто некому будет оценить.
Пойдет ли теперь Евросоюз навстречу нам и упростит ли визовые требования для белорусов? Не должен, это несвязанные вещи. Переговоры даже об упрощении визового режима
Говорить о безвизовом режиме пока и вовсе наивно.
Такой же шаг уже сделали Молдова, Кыргызстан, Армения и совсем недавно —
Даже само ограничение в пять дней — дань пережитку СССР, который до сих пор сохранился у нас. МИД
Вчерашний указ — это не про окончательное открытие страны миру. Пока что мы имеем дело с успешной попыткой прогрессивных сил внутри госаппарата протолкнуть здравый смысл через коллективный менталитет административно-силовой вертикали.
Это решение — еще и пробный шар, за которым, по задумке его авторов, должны пойти следующие. Как в миграционной политике — расширение безвизового въезда за рамки аэропорта и пяти дней, так и шире — в бизнес-климате, снижении политических рисков и бюрократических препонов для иностранцев.
В середине 90-х Александр Лукашенко, отвечая прозападным оппонентам, заявил, что свое государство он «за цивилизованным миром не поведет». Через двадцать лет по указу все того же президента не чья-нибудь, а именно шенгенская виза в паспорте китайца и индуса объявляется «знаком качества», который позволит им въехать в Беларусь по тем же облегченным правилам, что и для «цивилизованного Запада».
В 2004-м, убеждая людей дать ему право переизбираться на третий срок, президент
Но когда старые друзья уже не спасают, как раньше, а в хрустальном сосуде становится совсем душно от кризиса, приходится его приоткрывать. Указ президента — это, в первую очередь, символ. И сигнал, который власть шлет как за рубеж, так и всем ностальгирующим по прошлому внутри страны: Беларусь открывается миру. Да — пока, как умеет. Но хотя бы пытается.
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Отмена виз для въезда в Беларусь на пять дней - это постепенный разворот страны от имиджа закрытого заповедника социализма в сторону цивилизации.
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