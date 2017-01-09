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Директивное кредитование в 2017 году сокращено на треть

10.01.2017 15:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Постановление Совета министров от 29 декабря № 1102 "О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году" опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу кредитование в рамках госпрограмм предусмотрено в объеме 1 млрд 310,2 млн рублей. В рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016—2020 годы лимит установлен в 1 млрд 91,9 млн рублей. По госпрограмме строительства жилья выделено 218,3 млн рублей. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений президента и правительства составит 270,3 млн рублей. На кредитование организаций, реализующих инфраструктурные проекты, планируется направить 257,6 млн рублей. В рамках решений президента на кредитование физических лиц будет выделено 61,8 млн рублей. Помимо Банка развития директивное кредитование будет выделяться через "Беларусбанк" (570,5 млн рублей), "Белагропромбанк" (708,5 млн рублей), "БПС-Сбербанк", "Приорбанк", "Банк БелВЭБ" и "Паритетбанк". Снижение объемов директивного кредитование является одной из рекомендаций Международного валютного фонда белорусским властям, которая неоднократно звучала в последние годы. Аналогичные требования выдвигает Минску другой кредитор — Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). По оценке Евразийского банка развития, который является управляющим средствами ЕФСР, объемы директивного кредитования в Беларуси являются чрезмерными, направляются на финансирование низкорентабельных проектов, поэтому объемы такой господдержки должны сокращаться. Согласно условиям получения кредита из средств ЕФСР, под которыми белорусские власти подписались весной минувшего года, в 2016 году максимальный объем новых директивных кредитов не должен превысить 2,8 млрд деноминированных рублей, в 2017-м — 2 млрд рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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