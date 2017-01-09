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Новый резидент СЭЗ "Брест" наладит производство экологически чистого топлива

10.01.2017 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Бресте планируется наладить производство экологически чистого топлива, сообщил начальник управления внешнеэкономических связей и экономразвития администрации свободной экономической зоны «Брест» Алексей Лачимов.

Новым резидентом СЭЗ стало ООО «ДжиОйл». Белорусская компания планирует организовать в Бресте производство дизельного топлива стандарта евро-5 и евро-6. Согласно бизнес-плану, объем вложенных инвестиций составит $ 5,8 млн, предусмотрено создание 48 рабочих мест. Ожидается, что первые перерабатывающие установки из Чехии поступят на предприятие в середине текущего года. Экологически чистое топливо будет производиться из отечественного сырья. Полученную продукцию планируется экспортировать, а также поставлять на белорусский рынок.

В настоящее время администрация свободной экономической зоны «Брест» ведет переговоры еще с рядом компаний из Польши и России, которые рассматривают возможности для вложения своего капитала. Также осуществляется взаимодействие с бизнес-ассоциациями из Германии, Дании, Италии.

Алексей Лачимов считает, что на бизнес-активность в ближайшем будущем повлияет указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». «Указ о пятидневном безвизовом пребывании положительно скажется на инвестиционном климате Беларуси. Бизнесменам будет легче посетить нашу страну, чтобы ознакомиться с деятельностью инвестиционных площадок, в том числе и брестской», — сказал он.

В настоящее время СЭЗ «Брест» включает свыше 70 резидентов из-за рубежа и Беларуси. Свою продукцию они отправляют в 62 страны мира. Так, за январь-ноябрь 2016 года их экспорт составил более $ 482 млн, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2015-го.

 
Теги: Брест
 
 
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