Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) выступает против введения дифференцированных сроков сертификации бытовых электроприборов и средств в части энергоэффективности и предлагает установить единый срок обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения с 1 июля 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе АКИТ.





Напомним, что после рабочего совещания с участием вице-премьера Владимира Семашко, представителей госорганов и бизнеса стороны устно договорились о переносе сроков с 1 февраля 2017 года на 1 июля 2018 года. Однако недавно Госстандарт разработал новый проект постановления Совета министров. В нем речь идет о дифференцированных сроках для большинства позиций разных товаров: 1 февраля 2017 года, 1 мая 2017 года, 1 сентября 2017 года. Срок 1 июля 2018 года распространяется только на пять подпунктов из всего перечня товаров.

Проект изменений в постановление был обсужден с членами АКИТ и директором российской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александром Онищуком, который также высказал обеспокоенность сложившейся ситуацией.

АКИТ предлагает установить единый срок (1 июля 2018 года) исходя из того, что еще «отсутствует процедура подтверждения соответствия требованиям энергетической эффективности (технический кодекс установившейся практики (ТКП) находится в стадии разработки)». «Без данного документа исполнение требований постановления невозможно, сроки разработки и принятия производителям и поставщикам неизвестны», — говорится в пресс-релизе. Кроме того, «лаборатории, которые могут оперативно получить такую аккредитацию, фактически не справятся с наплывом клиентов, что создаст дефицит на рынке этого вида услуг и приведет к монополизации рынка». А для того чтобы подготовить новые этикетки энергетической эффективности и внести необходимые изменения в технологический процесс требуется до нескольких месяцев.

Помимо всего прочего, «создается опасный прецедент введения торговых барьеров, которые могут оказать симметричную реакцию других стран — членов ЕАЭС».

Опасения АКИТ разделяют и «ведущие экспортеры Беларуси», говорится в пресс-релизе.

По мнению АКИТ, наиболее целесообразным выглядит переходный период как минимум в 18 месяцев.

АКИТ, производители и поставщики электроники и бытовой техники обеспокоены тем, что Госстандартом проект постановления Совета министров о внесение изменения в постановление № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь» и ТКП не обсуждаются с привлечением экспертов бизнес-союзов. «Это вызывает озабоченность и обоснованное волнение национальных производителей и поставщиков», — говорится в пресс-релизе.

Согласно постановления правительства № 849, сертификация бытовых электроприборов и средств электросвязи в части энергоэффективности вводится в действие с 1 февраля 2017 года. Данное решение вызвало недовольство как со стороны производителей техники, так и импортеров, которые понесут убытки от дополнительной контрольной процедуры. Российская ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники заявила о «техническом барьере в торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза». Дело в том, что сертификацию планируется распространить на любую импортируемую в Беларусь технику — как из России, так и из других стран.

Правила, действующие в настоящее время, требуют лишь получения сертификата соответствия Таможенного союза, подтверждающего безопасность техники, который признается и в Беларуси, и в России, и в Казахстане. «Введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности будет способствовать обеспечению присутствия на рынке страны энергоэффективной продукции с достоверными заявленными характеристиками», — объяснял свою позицию Госстандарт.

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