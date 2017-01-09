У МИД пока нет конкретных планов по расширению перечня стран, пунктов и срока безвизового въезда в Беларусь после принятия указа президента 9 января. Об этом заявил начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко на брифинге в МИД.

— Указ принят вчера. Его применение начнется в феврале. Исходя из этой практики, будем делать выводы об эффективности этой меры и возможности ее развития, — отметил Фисенко.

Представитель МИД добавил, что перечень стран может расширяться в зависимости от фактора взаимности: если какая-то страна даст Беларуси безвизовый режим, ее граждане смогут получить аналогичное право для въезда в нашу страну.

Отвечая на вопрос, согласовывали ли этот указ с Россией по линии Союзного государства, Фисенко подчеркнул, что процесса согласования в таких случаях нет. Россиян проинформировали о готовящемся решении на последних консульских консультациях.

— Безвизовый порядок не распространяется на рейсы, пребывающие из или направляющиеся в Россию. Таким образом мы учитываем интересы Российской Федерации.

Фисенко рассказал и какой реакции ждет Беларусь на свой шаг.

— Вряд ли можно ожидать, что Евросоюз пойдет на такой же шаг, тем более, что у них нет такой практики. Мы рассчитываем, что наше решение будет замечено, оценено и будет способствовать вообще диалогу с ЕС по всему комплексу вопросов.

Представитель МИД добавил, что указ об отмене виз и переговоры об упрощении визового режима с ЕС не связаны между собой.

— Европейским союзом соглашение об упрощении визовых процедур увязывается с соглашением по реадмиссии, причем увязывается очень жестко. Одно соглашение без другого просто не вступит в силу.

Принципиальных проблем с первым соглашением у Беларуси и ЕС нет, добавил Фисенко. А по реадмисии позиция Брюсселя изменилась после 2015 года в связи с миграционным кризисом, отметил он.

— Мы не считаем, что мы способны выполнить соглашение по реадмиссии в том понимании, в котором это считает сегодня необходимым Евросоюз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры. Нужно быть готовыми реально принимать людей, которых будут возвращать по процедуре реадмисии. Для этого нужны время и деньги.

По просьбе TUT.BY Фисенко прокомментировал заявление литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, который позитивно оценил вчерашнее решение Минска, но напомнил и о вопросе малого приграничного движения (МПД) с Беларусью, которое до сих пор не запущено.

Фисенко отметил, что введение в действие МПД связано с приведением пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска в соответствие с нарастающей нагрузкой.

— Давайте представим себе границу, сейчас там нужно иногда по 4−5 часов стоять. Добавьте сюда МПД, что получится? Над этим вопросом нужно работать.

Начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук подтвердил слова коллеги из МИД, добавив, что инфрастуктура на границе с Литвой к запуску МПД еще не готова, но белорусская сторона работает над ее развитием.

— Работаем над пунктом пропуска в близости от Каменного лога «Лоша-Шумскас». Закон уже подписан, будет идти согласование по линии МИД этого вопроса.

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