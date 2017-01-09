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Депутат Канопацкая: Декрет о тунеядцах должен быть отменен без всяких оговорок
10.01.2017 19:58 — Новости Экономики | Tut.by
Депутат парламента, член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая обратилась к президенту с требованием отменить так называемый «декрет о тунеядцах». Об этом она сообщила
«Буду немногословна. Сегодня я обратилась к президенту Лукашенко. Декрет № 3 „О предупреждении социального иждивенчества“, который во всей стране называют декретом о тунеядцах, должен быть безусловно отменен в самое ближайшее время. Безо всяких оговорок, доработок и пр. Отменен и точка!», — написала Канопацкая.
В обращении, адресованном президенту, Канопацкая пишет, что экономика страны вступила в опасный структурный, системный кризис. В этих условиях люди и так живут в состоянии неопределенности и страха потерять работу, а налог на тунеядство вызывает «дополнительное раздражение и негодование».
Она указывает, что по расчетам сторонников данного налога, казна страны должна была получить от его поступлений примерно 100 млн долларов. Однако на деле эта сумма составит, в лучшем случае, около 5 млн долларов, а издержки, связанные с исполнением декрета, в 100 раз превысят эти поступления. «И это без учета крайне негативного отношения людей к налогу на тунеядцев и эрозии доверия к власти, которую он вызывает», — замечает депутат.
«Учитывая грубые ошибки при оценке числа так называемых тунеядцев, а также оценке объема поступлений от них в бюджет,
Принимая во внимание кризисное состояние рынка труда в частности и экономики страны в целом,
Защищая конституционные права граждан Беларуси,
Учитывая совокупные прямые и косвенные издержки при реализации Декрета № 3,
Исходя из необходимости увеличить самозанятость населения, создать конструктивную мотивацию для предпринимателей и инвесторов,
Считая важным улучшение репутации Республики Беларусь на международной арене,
Я призываю вас отменить Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года. В случае необходимости я готова представить свою позицию всем заинтересованным органам госуправления", — пишет в обращении Канопацкая.
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Депутат парламента, член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая обратилась к президенту.
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