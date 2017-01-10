Белорусские власти сумели удержать инфляцию в 2016 году не просто в рамках прогноза, но и значительно ниже него. В планах на текущий год дальнейшее снижение инфляции с последующим переходом показателя к однозначной цифре.

Согласно данным Национального статистического комитета, инфляция в Беларуси в декабре 2016 года составила 0,5% по сравнению с ноябрем, в сравнении с декабрем 2015 года показатель вырос на 10,6%. таким образом, власти сумели удержать рост цен в рамках годового прогноза «с запасом»: планировалось, что инфляция составит 12% по итогам 2016 года.

Как сообщает Белстат, «базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года составил 100,1%, с декабрем 2015 года – 110%».

По последним данным, продовольственные товары в декабре подорожали на 1% к ноябрю 2016 года, к декабрю 2015 - на 10,4%. Непродовольственные товары стали дороже на 6,8% к декабрю 2015 года, а вот к ноябрю 2016 года они подешевели на 0,6%. За год непродовольственные товары стали дороже на 9,4%. Наибольший рост цен показали платные услуги: в декабре к ноябрю 2016 они выросли в цене на 1,1%, к декабрю 2015 - на 17,6%, а за год их стоимость выросла на 19,7%.

Кстати, в этом году в Беларуси впервые за семь последних лет была зафиксирована дефляция: в августе официальная статистика сообщила о том, что цены на потребительские товары и услуги упали на 0,1%. В октябре была зафиксирована незначительная дефляция на услуги (минус 0,3%).

В целом по итогам прошлого года власти с уверенностью могут хвастать выполнением показателя по инфляции: она стабилизировалась и из списка главных экономических «головных болей» может быть на время вычеркнута. Показатель оказался также куда ниже того, который Беларуси пророчили международные институты: МВФ прогнозировал, что по итогам 2016 года инфляция в Беларуси составит 14,5%, ЕБРР в своем прогнозе говорил о 12,6%.

Впрочем, не будем забывать, что на этот год рост цен должен «уложиться» в однозначный показатель. Так, в последнем отчете Национального банка речь шла о стабилизации финансовой системы и внешнеэкономической устойчивости, которые позволят выйти на однозначный показатель инфляции уже в первом полугодии этого года.

Однако при всем при этом Беларусь все равно остается страной с высокой инфляцией : среди 26-ти стран СНГ и Восточной Европы индекс потребительских цен Беларуси в ноябре – 6-й по размеру, а за период с начала года и за год – 3-й (большая инфляция лишь в Азербайджане и Украине). С 2013-го года больше, чем в Беларуси, выросли потребительские цены только в воюющей Украине.