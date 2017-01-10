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Инфляцию в 2016-ом почти удалось «приручить»
10.01.2017 22:57 — Новости Экономики | БДГ
Белорусские власти сумели удержать инфляцию в 2016 году не просто в рамках прогноза, но и значительно ниже него. В планах на текущий год дальнейшее снижение инфляции с последующим переходом показателя к однозначной цифре.
Согласно данным Национального статистического комитета, инфляция в Беларуси в декабре 2016 года составила 0,5% по сравнению с ноябрем, в сравнении с декабрем 2015 года показатель вырос на 10,6%. таким образом, власти сумели удержать рост цен в рамках годового прогноза «с запасом»: планировалось, что инфляция составит 12% по итогам 2016 года.
Как
По последним данным, продовольственные товары в декабре подорожали на 1% к ноябрю 2016 года, к декабрю 2015 - на 10,4%. Непродовольственные товары стали дороже на 6,8% к декабрю 2015 года, а вот к ноябрю 2016 года они подешевели на 0,6%. За год непродовольственные товары стали дороже на 9,4%. Наибольший рост цен показали платные услуги: в декабре к ноябрю 2016 они выросли в цене на 1,1%, к декабрю 2015 - на 17,6%, а за год их стоимость выросла на 19,7%.
Кстати, в этом году в Беларуси впервые за семь последних лет была зафиксирована дефляция: в августе официальная статистика сообщила о том, что цены на потребительские товары и услуги упали на 0,1%. В октябре была зафиксирована незначительная дефляция на услуги (минус 0,3%).
В целом по итогам прошлого года власти с уверенностью могут хвастать
Впрочем, не будем забывать, что на этот год рост цен должен «уложиться» в однозначный показатель. Так, в последнем отчете Национального банка речь шла о стабилизации финансовой системы и внешнеэкономической устойчивости, которые
Однако при всем при этом Беларусь все равно остается страной
Напомним, что по итогам 2015 года инфляция в Беларуси составила 12%, по итогам 2014 - 16,2%. По прогнозу властей, по итогам 2017 года инфляция может составить 9%, а к 2020 году ее показатель снизят до 5%, хотя эту задачу власти пока
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Белорусские власти сумели удержать инфляцию в 2016 году не просто в рамках прогноза, но и значительно ниже него. В планах на текущий год дальнейшее снижение инфляции...
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